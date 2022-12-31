فايس.. «المنحوس الرابع»!



لندن (أ ف ب)

عاش المدافع الدولي البلجيكي فاوت فايس كابوساً في ملعب «أنفيلد»، وذلك بعدما أهدى ليفربول الفوز على فريقه ليستر سيتي 2-1 بتسجيله هدفي صاحب الأرض عن طريق الخطأ في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

في أمسية عانى خلالها ليفربول، لاسيما دفاعياً ما تسبب بتخلفه منذ الدقيقة الرابعة، جاء فايس الذي كان ضمن تشكيلة بلاده في مونديال قطر حيث انتهى مشوار «الشياطين الحمر» عند دور المجموعات، ليلعب دور المنقذ بثنائية في شباكه منح بها فريق المدرب الألماني يورجن كلوب فوزه الثاني توالياً بعد العودة من التوقف، وبالتالي إنهاء العام بأفضل طريقة.

وبات البلجيكي بذلك رابع لاعب يسجل هدفين في مرماه خلال مباراة واحدة في الدوري الممتاز بعد جايمي كاراجر «1999 بين ليفربول ومانشستر يونايتد»، مايكل بروكتور «2003 بين سندرلاند وتشارلتون» وجوناثان وولترز «2013 بين ستوك سيتي وتشيلسي) وفق «أوبتا» للإحصاءات.



وبانتصارهم الثامن للموسم، والذي جاء بثمن بعد إصابة الاسكتلندي أندرو روبرتسون في الدقائق الأولى من الشوط الثاني ثم هارفي إيليوت في أواخر اللقاء، رفع «الحمر» رصيدهم إلى 28 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ليستر عند 17 نقطة بعد الهزيمة العاشرة هذا الموسم لفريق مدرب ليفربول السابق الأيرلندي الشمالي برندن رودجرز.

ولم تكن البداية مثالية بالنسبة لليفربول، إذ وجد نفسه متخلفاً منذ الدقيقة الرابعة إثر كرة وصلت من الحارس الويلزي داني وورد إلى مشارف منطقة «الحمر»، فأخطأ الدفاع في التعامل معها مانحاً الضيوف فرصة الانطلاق سريعاً نحو المرمى عبر كييرنان ديوسبري- هول الذي تقدم بها وتلاعب بجوردان هندرسون ثم وضعها بعيداً عن متناول الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وبعد إلغاء هدف للمصري محمد صلاح بداعي التسلل، جاء دور فايس ليفرض نفسه نجم اللقاء لكن بالمعنى السلبي للكلمة، إذ أدرك التعادل لليفربول بهدية بعدما حاول اعتراض عرضية ترنت ألكسندر أرنولد، لكنه حول الكرة عن طريق الخطأ في مرمى حارسه وورد «38».

وعاد فايس ليضرب مجدداً في الثواني الأخيرة من الشوط الأول وأهدى ليفربول هدف التقدم لكن هذه المرة كان سيئ الطالع حقاً، إذ ارتدت محاولة الأوروجوياني داروين نونييس من القائم الأيسر وتحولت منه إلى الشباك «45».

ورغم بعض الفرص، لاسيما لنونييس وصلاح في الدقائق الأخيرة، بقيت النتيجة على حالها لتكون ثنائية فايس طريق ليفربول نحو النقاط الثلاث.

وبعد إجباره تشيلسي وتوتنهام على التعادل وفوزه على مانشستر سيتي حامل اللقب، حقق برنتفورد نتيجة لافتة أخرى في ملعب وستهام بالفوز عليه بهدفين سجلهما إيفان توني «18» الذي رفع رصيده إلى 20 هدفاً في الدوري الممتاز خلال عام 2022، وبيليندا جوشوا دا سيلفا «43».

ورفع برنتفورد بانتصاره الخامس هذا الموسم مقابل 8 تعادلات رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد وستهام عند 14 بعد تلقيه الهزيمة الحادية عشرة.