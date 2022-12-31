

مدريد (أ ف ب)

بعد 5 أسابيع على خيبة غيابه عن كأس العالم بسبب الإصابة، حقق الفرنسي كريم بنزيمة عودة موفقة إلى الملاعب، بقيادته ريال مدريد حامل اللقب إلى إنهاء العام بانتصار على مضيفه بلد الوليد، بعد تسجيله ثنائية الفوز 2-صفر في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد بنزيمة إلى تشكيلة النادي الملكي للمرة الأولى، بعد غياب لمدة شهرين، ولعب في خط المقدمة بجانب البرازيلي فينيسيوس جونيور وماركو أسنسيو في لقاء بدأه الفريقان بدقيقة صمت حداداً على وفاة الأسطورة البرازيلي بيليه عن 82 عاماً بعد صراع مع سرطان القولون.

واختير بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية أخيراً، ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي لنهائيات مونديال قطر، لكن إصابة في الفخذ أثناء التدريبات دفعته للانسحاب عشية المباراة الافتتاحية.

ومع انتهاء المونديال الذي حلّ فيه «الديوك» في الوصافة، بعد الخسارة في النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، أعلن بنزيمة نهاية مسيرته الدولية مع منتخب بلاده بعد 37 هدفاً في 97 مباراة.

ومشاركة بنزيمة لم تأتِ بالكثير في المباراة حتى الدقائق الأخيرة حين سجل هدفه الأول من ركلة جزاء «83»، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 89، رافعاً رصيده الى 7 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وأهدى بنزيمة فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الصدارة موقتاً في آخر مبارياته لهذا العام، بفارق نقطة أمام غريمه برشلونة الذي يلتقي «السبت» مع جاره إسبانيول.

وبقي إشبيلية في منطقة الخطر بعدما فشل في تحقيق الفوز للمرحلة السادسة توالياً رغم استعانته بالمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، وذلك بتعادله مع مضيفه سلتا فيجو بهدف لكيكي سالاس «54» مقابل هدف لجابريال فيجا «33»، في لقاء أكمله النادي الأندلسي بعشرة لاعبين في الدقائق الأخير بعد طرد خوسيه أنخل كارمونا «86».

وسينهي الفريق الذي حل رابعاً الموسم الماضي وكان من ممثلي إسبانيا في دوري الأبطال حيث انتهى مشواره عند دور المجموعات ليكمل مشواره القاري في «يوروبا ليج»، العام في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف أمام قادش التاسع عشر المتعادل الجمعة مع ألميريا 1-1.

وألحق خيتافي بضيفه ريال سوسييداد هزيمته الأولى منذ 19 أكتوبر والرابعة هذا الموسم بالفوز عليه بهدفين نظيفين لبورخا مايورال «51 و78» الذي سجل ثنائية للمرة الثانية في مسيرته من أصل 118 مباراة في الدوري.

وبفوزه الأول منذ 31 أكتوبر والرابع هذا الموسم، رفع خيتافي رصيده الى 17 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 19 نقطة.