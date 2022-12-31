ديشامب يحطم أحلام زيدان!

أنور إبراهيم (القاهرة)



يفكر ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا وصيف بطل العالم، بجدية في تجديد عقده مع «الديوك» حتى «يورو 2024».

وعقد المدرب الفرسي اجتماعاً مع نويل لوجريه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لبحث مسألة استمرار مغامرته مع «الديوك».

واستطاع ديشامب المتوج بمونديال روسيا 2018، أن يتجاوز الهدف الذي تحدد له في مونديال قطر، وهو بلوغ نصف نهائي البطولة، ونجح في الوصول إلى المباراة النهائية، ولم يخرج إلا بركلات الترجيح 4-2، بعد أنتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 مع الأرجنتين البطل، وأصبح ديشامب يملك مصيره بين يديه وسيد قراره.

وكشفت صحيفة «لوباريزيان» النقاب عن أنه سيتم الإعلان عن تجديد عقد ديشامب خلال الأيام القادمة، نظراً لأن لوجريه لا يمانع استمرار ديشامب على رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنسا.

وقالت الصحيفة إن ديشامب من حقه أيضاً أن يطلب عقداً مدته 4 سنوات حتى نهاية «مونديال 2026»، الذي تنظمه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وعلقت الصحيفة قائلة: ليس هناك شيء مستبعد في هذا الاتجاه حتى الآن.

وفي نفس السياق، صرح لوجريه للصحيفة الفرنسية بقوله: أنا أحب ديشامب، وأعتقد إنه يحبني، وسنقوم سوياً بتسوية هذه المسألة، ولكن ذلك لم يحدث رسمياً بعد.

ويدرب ديشامب «الديوك» على امتداد عقد كامل، وتحديداً من 2012، ولهذا لا يرغب في ترك المهمة إلى أي أحد آخر، بعد أن حقق كل هذه النجاحات «الفوز بمونديال روسيا، ووصافة مونديال قطر».

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها إن القرار الرسمي والنهائي الخاص باستمرار ديشامب، ربما يتم الإعلان عنه يوم 7 يناير المقبل خلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية للاتحاد، وربما يحدث ذلك بعد بضعة أسابيع.

ومن جهة أخرى، أكدت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» أن زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الفائز معه بثلاث بطولات دوري أبطال متتالية، والذي يحلم بتدريب «الديوك» خلفاً لديشامب، تلاشت بدرجة كبيرة فرص توليه هذه المهمة، وسيتعين عليه الانتظار مجدداً لبضع سنوات أخرى لتحقيق هذه الحلم، ومن الأفضل له والحال هكذا، أن يبحث له عن نادٍ أو منتخب في الوقت الحالي حتى لا تطول فترة ابتعاده عن ممارسة مهنة التدريب.