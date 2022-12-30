نورة السويدي: دعم الشيخة فاطمة وسام فخر لرياضة المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

أشادت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد رياضة المرأة، بالدعم اللامحدود الذي تجده رياضة المرأة من القيادة الرشيدة ومن قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وأكدت أن الدعم الذي تقدمه «أم الإمارات» لرياضة المرأة وضع الرياضة النسائية في مرتبة متميزة.

ورفعت نورة السويدي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة اختيار سموها شخصية العام الرياضية في استفتاء «الاتحاد»، وقالت: بفضل دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تبوأت رياضة المرأة مكانة رفعية وتخطت كل الحواجز وقدمت نموذجاً فريداً من التميز والإبداع في كل الميادين الرياضية، وتغير مفهوم المشاركة من التمثيل فقط إلى تحقيق إنجازات ورفع علم الدولة عالياً في منصات التتويج وترديد السلام الوطني. وقالت نورة السويدي إن اتحاد رياضة المرأة يستلهم خطط النجاح واستراتيجية التطور من رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي وضعت الأساس المتين لتطوير رياضة المرأة في كافة المجالات، وأضافت: «اتحاد رياضة المرأة يسير وفق توجيهات سمو «أم الإمارات» لتحقيق المزيد من الإنجازات».

وأضافت: حقق اتحاد رياضة المرأة بفضل دعم ورعاية «أم الإمارات» إنجازات استثنائية يشار إليها بالبنان في ظل الرؤية الثاقبة لقائدة ملهمة حققت نقلة نوعية وإنجازات ضخمة في ملف دعم وتمكين المرأة على الصُعد الثقافية والاقتصادية والتنموية والتكنولوجية والمجتمعية والرياضية، وتمكنت خلال 47 عاماً من أن تصنع من ابنة الإمارات أيقونة تتطلع إليها أنظار نساء العالم أجمع، وتتأمل الملايين من كافة أقطار العالم تحقيق أحلامهن على أرضها.

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية لم تكتفِ فقط باعتلاء منصات التتويج في شتى المحافل الدولية، ولكنها تقدمت للأمام عدة خطوات في احتلال المناصب الإدارية المحلية والدولية، مستفيدة من استراتيجية الإمارات في دعم وتمكين المرأة، والتي تتبناها القيادة الرشيدة، وترعاها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لتعزيز مكانتها في كل المجالات، ودعم مساعيها في التميز والإبداع للمساهمة في بناء نهضة الوطن.

وأوضحت نورة السويدي أن اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك شخصية العام الرياضية يعكس المكانة المرموقة التي احتلتها بنت الإمارات في كل ميادين الرياضة، لتواكب مرحلة التطور والنماء التي تعيشها دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وقالت: اتحاد رياضة المرأة يستلهم خطط النجاح واستراتيجية التميز بفضل دعم سموها الدائم واللامحدود، وكان توقيع 46 اتحاداً رياضياً على ميثاق رياضة المرأة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إضافة مقدار جديد من التميز يقودنا إلى الإنجازات والصعود إلى منصات التتويج، وأثنت على خطط توسيع قاعدة رياضة المرأة في كل الاتحادات الرياضية، فضلاً عن الدخول في مجالس الإدارات وقيادة الاتحادات الرياضية.

وهنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك باختيارها شخصية العام في استفتاء «الاتحاد» وأكدت أن الاختيار يعكس دعم ورعاية وجهود سموها المتواصلة لكي تحقق ابنة الإمارات المزيد من التألق والتميز.

وأوضحت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تقود نهضة شاملة لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية بصفة عامة والمرأة الرياضية على وجه الخصوص، بإطلاق الجائزة الخاصة بسموها، فضلاً عن البطولات والمسابقات النوعية، بالإضافة للمشاركة في البطولات الخارجية.

وأكدت نورة السويدي أن المرأة الإماراتية تدخل مرحلة جديدة من التمكين والتميز في مجال الرياضة، بعدما نجحت في التعبير عن نفسها بقوة في كل الميادين والساحات.

وقالت نورة السويدي: أن فتاة الإمارات قادرة على رفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في كل البطولات وفق رؤية اتحاد رياضة المرأة التي تسير بتوجيهات وأفكار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. وختمت نورة السويدي مؤكدة أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هي الركيزة الأساسية التي تستند عليها رياضة المرأة وتطمح من خلال توجهاتها إلى تحقيق الطموحات ومغازلة منصات التتويج والنجاح.