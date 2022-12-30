ردود فعل الفائزين في استفتاء «الاتحاد الرياضي»

رضا سليم (دبي)

تفاعل الفائزون باستفتاء «الاتحاد الرياضي» لعام 2022 في نسخته الثامنة بعد اختيارهم من قبل 100 شخصية شاركت في التصويت الذي أسفر عن اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لاتحاد الإمارات لرياضة المرأة «أم الإمارات» الشخصية الرياضية لعام 2022، كما فاز فيصل الكتبي بطل الجو جيتسو بلقب أفضل رياضي وصفية الصايغ بطلة الدراجات بلقب أفضل رياضية ونال مجلس أبوظبي الرياضي لقب أفضل مؤسسة، فيما حصل مونديال الأندية على لقب أفضل حدث بينما كان «الإنجاز الأفضل» ما حققته بعثة الإمارات في دورة ألعاب التضامن.

وجاءت ردود الفعل محفزة من أبطال وبطلات الإمارات الذين صنعوا المجد في عام 2022 وبات اللقب المحفز الأول لهم لتحقيق مزيد من الإنجازات في عام 2023 هو العام الذي يمثل محطة التأهل لأولمبياد باريس 2024، والتي تمثل حلم الرياضيين في المشاركة في الحدث الكبير.

عارف العواني: دعم القيادة «الرافد الأول» للإنجازات

أشاد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بحصول المجلس على لقب أفضل مؤسسة رياضية عام 2022، في استفتاء صحيفة «الاتحاد»، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة يعد الرافد الأول لكل الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.

وأكد عارف العواني أن متابعة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس المجلس لسير العمل وتوجيهاته السديدة دائماً ما تقود مجلس أبوظبي الرياضي إلى نجاحات مستمرة أكدت بشكل عملي أن أبوظبي عاصمة للرياضة العالمية، من حيث الممارسة، وكذلك المنافسة، وقبل كل ذلك التنظيم باستضافة الأحداث الكبرى لمختلف الألعاب.

وشدد العواني على أن التنوع في تنظيم البطولات يؤكد أيضاً أن عاصمتنا قادرة على تقديم كل ما هو متميز.

وشدد أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي على أن العمل الدؤوب من جانب أعضاء مجلس الإدارة، الذين لم يدخروا جهداً في تذليل الصعوبات، وتزويدنا بالأفكار، أحد أسباب النجاح، لتصبح أبوظبي منارة في تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية.

وأضاف: كل تلك النجاحات تصب في تعزيز دور أبوظبي في تحسين جودة حياة الفرد، وجعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية، إضافة إلى الفعاليات العالمية التي استقطبت الآلاف من المشاركين، والمئات من أبرز الرياضيين من جميع أنحاء العالم.

وأشاد العواني بحصول كأس العالم للأندية على أفضل حدث رياضي لعام 2022، والذي أختتم بتتويج تشيلسي الإنجليزي في استاد محمد بن زايد في أبوظبي، مبيناً أن تنظيم البطولة شهد إشادة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما شهدت البطولة صدى إعلامياً كبيراً، لتؤكد استضافة البطولة من جديد الإمكانيات والقدرات التنظيمية لأبوظبي في استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى بنجاح منقطع النظير.

صفية الصايغ: التأهل لأولمبياد باريس.. هدفي في 2023

أعربت صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات عن سعادتها بالفوز بلقب أفضل رياضية في الاستفتاء موجهة الشكر إلى صحيفة «الاتحاد» وإلى جميع المشاركين في الاستفتاء على اختيارها، مؤكدة أن لقب أفضل رياضية لعام 2022 يمثل حافزا كبيرا لها لتحقيق مزيد من الإنجازات ورفع علم الإمارات عاليا في كل البطولات التي تشارك فيها، كما يمثل ترجمة لما حققته على مدار العام.

وقالت:«أشكر كل ما دعمني سواء في الاستفتاء الذي يمثل وسام على صدري أو تحقيق الإنجازات في كل البطولات خاصة عائلتي التي تساندني بقوة وكل ما هم حولي وأيضاً فريق الإمارات الذي ألعب له كلاعبة محترفة، كل هؤلاء كلمة السر في نجاحاتي وانجازاتي على مدار السنوات الماضية».

وأضافت:«فوزي بجائزة أفضل رياضية سيكون ضمن ملفاتي في نموذج دبي للتميز الرياضي، والحقيقة أنني كنت أفكر في الترشيح لجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي وفوزي في الاستفتاء سيكون دافع لي للترشيح لأنه سيدعم ملفي بجانب الإنجازات التي حققتها وبالطبع أحلم بالفوز بهذه الجائزة الكبيرة وأتمنى أن أنال هذا الشرف».

وكشفت صفية الصايغ عن طموحاتها في 2023، وقال:«حلمي المقبل أولمبياد باريس 2023 حتى أكون أول لاعبة دراجة إماراتية تتأهل للأولمبياد وهو ما أخطط له وأسعى بقوة من خلال التدريبات المستمرة والمشاركة في البطولات من اجل جمع النقاط لتحقيق هدفي، وأدرك صعوبة المهمة ولكني لدي رغبة كبيرة وثقة في إمكانياتي ولن تقل بنت الإمارات عن أي لاعبة في العالم تتأهل للأولمبياد، ومهمتنا جميعا رفع علم الدولة في كل المحافل في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة والدعم اللا محدود الذي نحظى به».

فيصل الكتبي: حافز لمزيد من الإنجازات

مصطفى الديب (أبوظبي)

وجه فيصل الكتبي قائد منتخب الجو جيتسو الشكر إلى المشاركين في الاستفتاء السنوي لـ«الاتحاد»، لاختياره أفضل رياضي عام 2022، مؤكداً أن الاختيار وسام على صدره وشرف كبير.

وقال: الفوز في استفتاء «الاتحاد» يمثل حافزاً كبيراً نحو مزيد من الإنجازات المستقبلية، منوهاً إلى أنه سعيد للغاية بهذا الاختيار.

وأضاف: ما تحقق في عام 2022 هو ثمرة مجهود للجميع، ودعم من جانب اتحاد الجو جيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وكذلك الجهاز الفني للمنتخب والقائمين عليه وأيضاً زملائي الذين دعموني بكل قوة. وتمنى الكتبي أن يكون التوفيق حليفه مستقبلاً، وأن يحقق مزيدا من الإنجازات مع لاعبي الجو جيتسو بشكل خاص، وكل رياضي إماراتي، من أجل رفع راية الوطن خفاقة عالية في مختلف المحافل الدولية والقارية والإقليمية، مشيراً إلى أن تشريف الوطن ورفع رايته الغاية الأهم لدى كل رياضي يلعب باسم هذا الوطن الغالي الذي وفر كل شيء لبلوغ النجاح على المستويات كافة.



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