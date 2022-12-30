الاتحاد القطري يقرر عدم تمديد عقد سانشيز



الدوحة (رويترز)

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، أنه لن يمدد عقد الإسباني فيلكس سانشيز، مدرب المنتخب الأول، والذي سينتهي بنهاية العام الحالي.

واستضافت قطر نهائيات كأس العالم 2022 في الفترة من 19 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الجاري.

وشارك المنتخب القطري ضمن المجموعة الأولى التي ضمت هولندا والسنغال والإكوادور، ليتلقى ثلاث هزائم ويودع البطولة من الدور الأول، بعد أن استقبلت شباكه سبعة أهداف، لكنه استطاع تسجيل أول هدف في النهائيات عبر محمد مونتاري في مرمى السنغال.

وخسرت قطر 2-صفر من الإكوادور في المباراة الافتتاحية، ثم تلقت هزيمتين من السنغال 3-1 وهولندا 2-صفر.

وذكر الاتحاد القطري، في بيان على موقعه على الإنترنت: «بعد انتهاء عقده في 31 ديسمبر الجاري، قرر الاتحاد القطري لكرة القدم والإسباني فيلكس سانشيز معاً أن يكون هذا هو التوقيت الأمثل لبدء مرحلة جديدة، وبالتالي عدم تجديد العقد المبرم بين الطرفين».

وأضاف البيان: «يعرب الاتحاد القطري لكرة القدم عن خالص امتنانه للمدرب فيلكس سانشيز».

ويظهر هذا من خلال كلمات رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني التي وجهها له قائلاً: «لم يكن فيلكس مدربنا فحسب، بل كان أيضاً صديقنا، ستكون عائلة كرة القدم في قطر ممتنة دائماً للنجاح الذي حققه في كرة القدم القطرية على مدار السنوات الماضية، سيظل للمدرب فيلكس سانشيز دوماً مكانة خاصة عندنا، ونأمل أن يعتبر قطر دائماً موطنه».

وذكر موقع الاتحاد القطري أن سانشيز أعرب عن رغبته في السعي وراء فرص جديدة، كما أعرب عن امتنانه للسنوات التي قضاها مع الاتحاد القطري لكرة القدم.

ونقل موقع الاتحاد عن سانشيز قوله: «كانت السنوات الخمس والنصف الماضية مع منتخب قطر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، لا يسعني إلا أن أشكر الاتحاد القطري والشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد، على الدعم الرائع والثقة الكبيرة التي منحونا إياها خلال فترة حققنا فيها الكثير معاً».

وقاد الإسباني سانشيز المنتخب القطري للتتويج ببطولة كأس آسيا في الإمارات عام 2019.

وذكر الاتحاد القطري أنه سيكشف عن اسم المدرب القادم للفريق في وقت لاحق دون الخوض في المزيد من التفاصيل.