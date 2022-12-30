«الأبيض» يكسب لبنان بهدف في «بروفة خليجي 25»

معتز الشامي (دبي)



تغلب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على ضيفه لبنان بهدف، في المباراة التي جرت على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وسجل «البديل» تيجالي الهدف الوحيد في الدقيقة 78، في «الودية الأخيرة» قبل سفر بعثة المنتخب إلى العراق الاثنين المقبل للمشاركة في بطولة «خليجي 25» المقررة بالبصرة من 6 إلى 19 يناير 2023.

ويستهل «الأبيض» مشواره في كأس الخليج بلقاء البحرين السبت المقبل على استاد الميناء ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية، والتي تضم أيضاً الكويت وقطر، فيما ستكون مباراته الثانية أمام الكويت في 10 يناير، والثالثة في ختام الدور الأول أمام قطر 13 يناير.

وغابت الأهداف خلال الشوط الأول للمباراة رغم الأفضلية الكبيرة لـ «الأبيض»، بعدما أهدر كايو وأحمد جميل أكثر من فرصة محققة في مواجهة المرمى، ونجح «البديل» سبستيان تيجالي في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78، بعد كرة توغل بها حارب عبدالله بنجاح على الجهة اليمنى، قبل أن يرسل تمريرة أرضية أسكنها تيجالي «المندفع» داخل الشباك.

ومنح الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب «الأبيض» الفرصة لـ 17 لاعباً للمشاركة في «ودية» لبنان، بعدما استهل المباراة بتشكيلة ضمت خالد عيسى في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أحمد عبدالله جميل، وليد عباس، خليفة الحمادي، خالد الظنحاني، وفي الوسط ماجد حسن، ماجد راشد، عبدالله رمضان، فابيو ليما، بجانب الثنائي حارب عبدالله، وكايو كانيدو.

وشهد الشوط الثاني دخول «الثنائي» علي صالح وتيجالي بديلين لماجد راشد وكايو في الدقيقة 58، فيما حل المدافع خالد العطاس بديلاً لخليفة الحمادي في الدقيقة 65، وشهد الربع الأخير من المباراة مشاركة بدر ناصر ومحمد عبدالباسط بدلاً من أحمد جميل وماجد حسن وأيضاً عبد العزيز هيكل بديلاً لخالد الظنحاني.