جوارديولا يتحدث عن تأثير بيليه



لندن (د ب أ)



أكد جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن تأثير بيليه على عالم اللعبة سيكون إلى الأبد.

وقال جوارديولا: «نيابة عن مانشستر سيتي، أقدم التعازي لأسرته وأصدقائه، كرة القدم هي كرة القدم، بفضل هذه النوعية من الأشخاص».

وأضاف: «نيمار قال جملة عظيمة هي أن رقم 10 كان رقماً عادياً قبل بيليه، وبعده أصبح شيئاً مميزاً».

وقال: «كل لاعب كبير يريد ارتداء الرقم 10 في فريقة، ما فعله لكرة القدم موجود وسيبقى دائما، والأمر أشبه بفيلم جيد، الإرث بعد العديد من السنوات، هو أننا ما زلنا نتحدث عنه مثل فيلم جيد أو كتاب جيد لأنه كان جيداً للغاية، وأعتقد أن بيليه، دييجو مارادونا، يوهان كرويف، وليونيل ميسي، وفرانز بيكنباور، وكريستيانو رونالدو، هؤلاء اللاعبون سيظلون للأبد، سيكونون خالدين».

وأضاف: «لقد قاموا بالعديد من الأشياء في سنوات عدة داخل الملعب وخارجه ومع فرقهم ومنتخباتهم».

وأثنى إيدي هاو مدرب نيوكاسل على تأثير بيليه داخل وخارج الملعب.

وقال هاو: «كان لاعباً موهوباً بشكل لا يصدق، عند رؤية أهدافه، كلها من أنواع مختلفة - بعضها كان بالأبيض والأسود».

وأضاف: «كلاعب كرة قدم، أيضاً كمدافع، أحب مشاهدة الأهداف، صدقوا أو لا، أحب أن أشاهد مشهداً استعراضياً لأهدافه وأفضل لحظاته، ولكن هناك بعض اللحظات الأيقونية الرياضية، كشخص، لم أقابله من قبل، لذلك لم أكن أعرفه، ولكن عندما تنظر لصناعة الرياضة، ستجد هناك بوبي مور في نهاية المباراة في عام 1970، وتلك الصور الأيقونية كانت قوية للغاية وسأمنحه الكثير من الفضل في ذلك أيضاً».

هاو أصغر من أن يتذكر بيليه كلاعب، ولكنه كان دائماً على علم بمكانته في اللعبة، وقال: «رأيت مقاطع فيديو، خاصة المباراة بين إنجلترا والبرازيل في عام 1970في حقبتي، أن تنشأ وأنت تعرف بيليه، تفكر فيه كأفضل لاعب رآه العالم حتى تلك اللحظة».

ويدرك فرانك لامبارد، لاعب إنجلترا وتشيلسي السابق ومدرب إيفرتون الحالي، التأثير الهائل لبيليه على اللعبة.

وقال لامبارد «44 عاماً»: هناك احترام ضخم له لاعباً وشخصاً، كما أظهرت جميع الردود منذ الأمس، كان رجلاً رائعاً، بالإضافة إلى كونه لاعباً رائعاً.

وأضاف: كان أحد الرائعين من دون شك، لذلك فهو يوم حزين لكرة القدم، وانتشار اسمه في اللعب كان واضحاً، كان يكبر مع العمر، لسوء الحظ فقدناه، ولكن اسمه سيستمر إلى الأبد بسبب تأثيره على الرياضة.