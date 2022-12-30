السبت 31 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

جوارديولا يتحدث عن تأثير بيليه

جوارديولا يتحدث عن تأثير بيليه
30 ديسمبر 2022 21:33

 
لندن (د ب أ)


أكد جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن تأثير بيليه على عالم اللعبة سيكون إلى الأبد. 

وقال جوارديولا: «نيابة عن مانشستر سيتي، أقدم التعازي لأسرته وأصدقائه، كرة القدم هي كرة القدم، بفضل هذه النوعية من الأشخاص». 

وأضاف: «نيمار قال جملة عظيمة هي أن رقم 10 كان رقماً عادياً قبل بيليه، وبعده أصبح شيئاً مميزاً». 

وقال: «كل لاعب كبير يريد ارتداء الرقم 10 في فريقة، ما فعله لكرة القدم موجود وسيبقى دائما، والأمر أشبه بفيلم جيد، الإرث بعد العديد من السنوات، هو أننا ما زلنا نتحدث عنه مثل فيلم جيد أو كتاب جيد لأنه كان جيداً للغاية، وأعتقد أن بيليه، دييجو مارادونا، يوهان كرويف، وليونيل ميسي، وفرانز بيكنباور، وكريستيانو رونالدو، هؤلاء اللاعبون سيظلون للأبد، سيكونون خالدين». 

أخبار ذات صلة
«الفيفا» يُنَكِس الأعلام
بصورة مدهشة ناسا تكرم "بيليه"

وأضاف: «لقد قاموا بالعديد من الأشياء في سنوات عدة داخل الملعب وخارجه ومع فرقهم ومنتخباتهم».
وأثنى إيدي هاو مدرب نيوكاسل على تأثير بيليه داخل وخارج الملعب.
وقال هاو: «كان لاعباً موهوباً بشكل لا يصدق، عند رؤية أهدافه، كلها من أنواع مختلفة - بعضها كان بالأبيض والأسود». 

وأضاف: «كلاعب كرة قدم، أيضاً كمدافع، أحب مشاهدة الأهداف، صدقوا أو لا، أحب أن أشاهد مشهداً استعراضياً لأهدافه وأفضل لحظاته، ولكن هناك بعض اللحظات الأيقونية الرياضية، كشخص، لم أقابله من قبل، لذلك لم أكن أعرفه، ولكن عندما تنظر لصناعة الرياضة، ستجد هناك بوبي مور في نهاية المباراة في عام 1970، وتلك الصور الأيقونية كانت قوية للغاية وسأمنحه الكثير من الفضل في ذلك أيضاً».
هاو أصغر من أن يتذكر بيليه كلاعب، ولكنه كان دائماً على علم بمكانته في اللعبة، وقال: «رأيت مقاطع فيديو، خاصة المباراة بين إنجلترا والبرازيل في عام 1970في حقبتي، أن تنشأ وأنت تعرف بيليه، تفكر فيه كأفضل لاعب رآه العالم حتى تلك اللحظة». 

ويدرك فرانك لامبارد، لاعب إنجلترا وتشيلسي السابق ومدرب إيفرتون الحالي، التأثير الهائل لبيليه على اللعبة. 

وقال لامبارد «44 عاماً»: هناك احترام ضخم له لاعباً وشخصاً، كما أظهرت جميع الردود منذ الأمس، كان رجلاً رائعاً، بالإضافة إلى كونه لاعباً رائعاً. 

وأضاف: كان أحد الرائعين من دون شك، لذلك فهو يوم حزين لكرة القدم، وانتشار اسمه في اللعب كان واضحاً، كان يكبر مع العمر، لسوء الحظ فقدناه، ولكن اسمه سيستمر إلى الأبد بسبب تأثيره على الرياضة.

البرازيل
بيليه
جوارديولا
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
دنيا
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
27 ديسمبر 2022
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
دنيا
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
27 ديسمبر 2022
زلزال في تشيلي بقوة 5.5 درجة
عربي ودولي
زلزال في تشيلي بقوة 5.5 درجة
اليوم 08:58
كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى
عربي ودولي
كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى
اليوم 08:56
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
عربي ودولي
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©