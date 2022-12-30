«الفيفا» يُنَكِس الأعلام



لندن (أ ف ب)

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تنكيس أعلام الدول المنضوية تحت لوائه، وذلك حداداً على «الملك الأبدي» الأسطورة البرازيلي بيليه المتوفي عن عمر يناهز 82 عاماً بسبب سرطان القولون، وفق ما أعلن الجمعة.

وقال «الفيفا» على تويتر «سيتم إنزال الأعلام في مقر «الفيفا» في زيوريخ الى منتصف السارية اليوم من أجل أن نتذكر الملك الأبدي: بيليه».

وفي يوم شتوي ضبابي في شمال سويسرا، تم إنزال علم «الفيفا» وكذلك أعلام الاتحادات القارية خارج مقر الهيئة الكروية العليا.

وتم تنكيس أعلام الاتحادات الأعضاء الـ211، بما في ذلك العلم البرازيلي، المنشورة بجانب ملعب كرة القدم المجاور لمبنى مقر «الفيفا».

وقال «الفيفا» على موقعه الرسمي «منذ تأكيد الخبر، تَوَحَّدَ عالم كرة القدم، إن كان في حزنهم، وفي مشاركة ذكرياتهم وحبهم لرجل أطلق عليه ببساطة اسم «الملك».

تم اختيار بيليه من قبل «الفيفا» كأفضل لاعب في القرن العشرين.

وتكريماً للأسطورة الذي يبقى اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات، أعلنت رابطتا الدوريين الإنجليزي والفرنسي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجمعة تكريم بيليه بدقيقة صمت وتصفيق قبل انطلاق المباريات، لتحذو حذو مبادرة الاتحاد الإسباني الخميس.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إنه سيتم تكريم بيليه قبل المباراتين الافتتاحيتين للمرحلة الثامنة عشرة مساء الجمعة، بين ليفربول وليستر سيتي، ووستهام يونايتد وبرنتفورد.

وأضافت أن اللاعبين والحكام سيرتدون شارات سوداء وسيتم التصفيق لمدة دقيقة قبل انطلاق المباراتين.

وتابعت سيتم تجديد التكريم في جميع مباريات المرحلة يومي السبت والأحد.

وسيتم عرض صورة بيليه على شاشات الملاعب.

وقال المكتب الصحافي للرابطة إن الصورة ستكون بالأبيض والأسود، وهي التي التقطت له مع نادي سانتوس حيث يبتسم فيها ويرتدي عقداً مع صليب.

والتقطت هذه الصورة قبل مباراة نصف نهائي دورة باريس ضد راسينج كلوب دو فرانس بملعب «بارك دي برانس» في 13 يونيو 1961.

من جهته، أعلن الاتحاد الإيطالي أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت في الملاعب الإيطالية خلال المرحلة المقبلة من الدوري.

وقال في بيان «بمناسبة جميع المباريات الودية المقررة اليوم الجمعة ومباريات المرحلة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى التي ستقام يوم الأربعاء 4 يناير، يدعو الاتحاد إلى دقيقة صمت إحياءً لذكرى بيليه».

من جهتها، أعلنت رابطة الدوري الفرنسي أن مباريات المرحلة السابعة عشرة للدرجتين الأولى والثانية اعتباراً من مساء الجمعة تشهد تخصيص دقيقة من التصفيق للأسطورة بيليه.

وقالت الرابطة إن صورة بيليه مع كأس العالم التي فازت بها البرازيل نهائياً عام 1970 «اللقب الثالث في تاريخها وقتها» ستُعرض على الشاشات.

وكانت رابطة الدوري الإسباني سباقة إلى تكريم بيليه بإعلانها الخميس في بيان أنه سيتم التزام دقيقة صمت قبل كل مباراة من مباريات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري من الخميس إلى مساء السبت.

وكان أتلتيكو مدريد وإلتشي أول من احترم هذه المبادرة حيث وقف اللاعبون حول الدائرة المركزية قبل انطلاق المباراة. كما ارتدى لاعبو الفريقين شارة سوداء في الذراع تكريماً لبيليه.