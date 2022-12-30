ليفاندوفسكي يعود إلى برشلونة بأمر المحكمة!



برلين (د ب أ)



أصبح بوسع روبرت ليفاندوفسكي المشاركة مع فريقه برشلونة أمام إسبانيول في المباراة التي ستجمعهما «السبت» في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تمكن برشلونة من الحصول على تعليق مؤقت لتنفيذ عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات من محكمة بمدريد.

وحصل ليفاندوفسكي على البطاقة الصفراء مرتين في الشوط الأول من مباراة برشلونة الأخيرة، قبل كأس العالم، والتي انتهت بفوز برشلونة 2-1 على أوساسونا يوم 8 نوفمبر الماضي.

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات بسبب إيماءة مزعومة تجاه الحكم جيل مانزانو عقب طرده، رغم أن اللاعب قال إنه كان يستهدف مدربه تشافي. وزعم ليفاندوفسكي أن العقوبة «كانت أكثر من اللازم»، وقال لاعب بايرن ميونيخ السابق إنه سيكون من المؤلم ألا يشارك في المباريات الثلاث.

ومع ذلك، مازال من الممكن أن تطبق العقوبة، ولكنها معلقة حالياً، وهذا تطور مفاجئ، تحديداً في هذا التوقيت.

وذكر برشلونة في بيان: بإمكان ليفاندوفسكي أن يعب أمام إسبانيول، بعدما أصدرت محكمة تسوية المنازعات في مدريد إجراءً احترازياً ضد العقوبة الموقعة من قبل محكمة التحكيم الرياضية.

وستكون مواجهة إسبانيول هي أول مباراة لبرشلونة بعد فترة التوقف بسبب كأس العالم.