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«ووهان ثري» بطل بـ «قرار انضباط»!

«ووهان ثري» بطل بـ «قرار انضباط»!
30 ديسمبر 2022 17:40

 
سلطان آل علي (دبي)


لم يتوقع أكثر المتفائلين، عندما صعد ووهان ثري تاونز إلى الدوري الصيني الممتاز، بأنه سيكون البطل في نهايته، ولكن هذا ما حدث، الفريق الصاعد هو بطل «نسخة 2022».
حقق ووهان ثري تاونز اللقب بقرار انضباطي، فقد وصل ووهان مع شاندونج تايشان «حامل اللقب» إلى «الجولة 34» والأخيرة من عمر البطولة، وهما متساويان في رصيد 75 نقطة لكل منهما.
وكان المفترض أن يقابل ووهان مع تيانجين، بينما يقابل شاندونج مع بكين جوان، ولكن الفريقين المنافسين لم يستطيعا إكمال قائمتيهما بسبب تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين. ونتيجة لذلك تم احتساب الفوز لمصلحة كل من ووهان وشاندونج بنتيجة 3-0 على منافسيهما. 

وبهذه النتيجة حقق ووهان لقب الدوري بفارق الأهداف عن شاندونج، حيث يملك ووهان فارق 63 هدفاً، بينما يملك شاندونج فارق 58 هدفاً، مع تساويهما في النقاط برصيد 78 نقطة!
ويعد لقب الدوري هو الثالث على التوالي لووهان ثري تاونز، حيث حقق لقب دوري الدرجة الثانية في 2020، ولقب دوري الدرجة الأولى عام2021، والآن يحقق لقب الدوري الممتاز في 2022. 

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علماً أنّ تأسيس النادي يعود إلى 2014، وبدأ نشاطه الفعلي في 2017 بدوري الدرجة الرابعة!، هذه القصة تعيد إلى الأذهان ما فعله الكبير جوانزهو، والذي يصادف هبوطه إلى الدرجة الأولى هذا الموسم!
وحصد ووهان ثري تاونز اللقب محطماً الأرقام على جميع المستويات، فهو أقوى هجوم «91 هدفاً»، وهو ثاني أقوى دفاع «28 هدفاً» في مرماه، كما أنه أكثر فريق سدد على المرمى «225 تسديدة»، وأكثر من نجح في المراوغات «221 مراوغة». 

وعلى صعيد اللاعبين، توّج مهاجمه مارساو بلقب هداف الدوري «27 هدفاً»، كما أنه جناحه دافيدسون هو الأكثر مساهمة في الدوري «31 هدف» تسجيلاً وصناعة، بينما يأتي صانع ألعابه ستانسيو كأفضل من صنع فرص للتسجيل بمعدل 3.2 هدف كل مباراة وأكثر من سجل ضربات حرة بـ6 أهداف، وحققه حارسه ديانزو ليو أكثر عدد من الشباك النظيفة بـ13 مباراة.

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