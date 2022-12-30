إيقاف 11 لاعباً بعد مشاجرة!



ميامي (أ ف ب)

أعلنت رابطة دوري كرة السلة للمحترفين إيقاف لاعب ديترويت بيستونز كيليان هايز لثلاث مباريات ولاعب ارتكاز أورلاندو ماجيك موريتس فاجنر لمباراتين، وإيقاف تسعة لاعبين آخرين لمباراة واحدة بعد مشاجرة جماعية خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.

وأوقف لاعب بيستونز حميدو ديالو لمباراة واحدة مقابل إيقاف ثمانية لاعبين من ماجيك للمدة ذاتها وهم كول أنتوني، أر جاي هامبتون، جاري هاريس، كيفون هاريس، بالإضافة إلى أدميرال شوفيلد والألماني فرانتس فاغنر ومو بامبا وويندل كارتر جونيور.

وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين طرد الثلاثي فاجنر، هايز وديالو إثر إشكال جمعهم أدّى إلى تدخل لاعبين من دكة البدلاء في الربع الثاني من المباراة التي انتهت بفوز بيستونز 121-101.

وكان بيستونز متقدماً بتسع نقاط عندما وقع الاشكال الذي بدأه لاعب ماجيك فاجنر بعدما قام بدفع هايز خارج الملعب بينما كان يلاحقان الكرة.

وسارع ديالو إلى التدخل، ودفع فاجنر من الخلف، ومن ثمّ قام هايز بضرب فاجنر على رأسه من الخلف، ليقع الأخير على دكة بدلاء بيستونز.

ستدخل العقوبة على هايز وديالو حيّز التنفيذ من مباراة بيستونز أمام شيكاغو بولز على ملعب يونايتد سنتر الجمعة.

أما عقوبة ايقاف فاجنر لمباراتين ستبدأ من اللقاء أمام واشنطن ويزاردز في امواي سنتر.

وسيبدأ الايقاف لمباراة واحدة على لاعبي ماجيك لتركهم مقاعد البدلاء في مباراتيه المقبلتين، وذلك لضمان وجود ثمانية لاعبين متوافرين في قائمة ماجيك، حسب نظام الدوري.