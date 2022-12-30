السبت 31 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

إيقاف 11 لاعباً بعد مشاجرة!

إيقاف 11 لاعباً بعد مشاجرة!
30 ديسمبر 2022 16:41

 
ميامي (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
واشنطن: القضاء على 700 «داعشي» في 2022

أعلنت رابطة دوري كرة السلة للمحترفين إيقاف لاعب ديترويت بيستونز كيليان هايز لثلاث مباريات ولاعب ارتكاز أورلاندو ماجيك موريتس فاجنر لمباراتين، وإيقاف تسعة لاعبين آخرين لمباراة واحدة بعد مشاجرة جماعية خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.
وأوقف لاعب بيستونز حميدو ديالو لمباراة واحدة مقابل إيقاف ثمانية لاعبين من ماجيك للمدة ذاتها وهم كول أنتوني، أر جاي هامبتون، جاري هاريس، كيفون هاريس، بالإضافة إلى أدميرال شوفيلد والألماني فرانتس فاغنر ومو بامبا وويندل كارتر جونيور.
وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين طرد الثلاثي فاجنر، هايز وديالو إثر إشكال جمعهم أدّى إلى تدخل لاعبين من دكة البدلاء في الربع الثاني من المباراة التي انتهت بفوز بيستونز 121-101.
وكان بيستونز متقدماً بتسع نقاط عندما وقع الاشكال الذي بدأه لاعب ماجيك فاجنر بعدما قام بدفع هايز خارج الملعب بينما كان يلاحقان الكرة.
وسارع ديالو إلى التدخل، ودفع فاجنر من الخلف، ومن ثمّ قام هايز بضرب فاجنر على رأسه من الخلف، ليقع الأخير على دكة بدلاء بيستونز.
ستدخل العقوبة على هايز وديالو حيّز التنفيذ من مباراة بيستونز أمام شيكاغو بولز على ملعب يونايتد سنتر الجمعة.
أما عقوبة ايقاف فاجنر لمباراتين ستبدأ من اللقاء أمام واشنطن ويزاردز في امواي سنتر.
وسيبدأ الايقاف لمباراة واحدة على لاعبي ماجيك لتركهم مقاعد البدلاء في مباراتيه المقبلتين، وذلك لضمان وجود ثمانية لاعبين متوافرين في قائمة ماجيك، حسب نظام الدوري.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
آخر الأخبار
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
دنيا
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
27 ديسمبر 2022
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
دنيا
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
27 ديسمبر 2022
زلزال في تشيلي بقوة 5.5 درجة
عربي ودولي
زلزال في تشيلي بقوة 5.5 درجة
اليوم 08:58
كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى
عربي ودولي
كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى
اليوم 08:56
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
عربي ودولي
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©