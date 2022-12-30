كين: بيليه مصدر الإلهام الحقيقي



برلين (د ب أ)

قدم نجم كرة القدم السابق الإنجليزي ديفيد بيكهام الشكر للأسطورة البرازيلي بيليه، الذي فارق الحياة، على تأثيره في كرة القدم، كما وصفه النجم الإنجليزي هاري كين بأنه «مصدر إلهام حقيقي».

ويعد بيليه نجم سانتوس البرازيلي السابق رمزا لكرة القدم، ويعتبره الكثيرون أفضل من لعب الكرة في التاريخ، وقد أثنى عليه ديفيد بيكهام بشكل كبير لدى نعيه.

وقال بيكهام عبر تطبيق «إنستجرام»:«شكراً لك ووداعاً، أرقد في سلام يا صديقي».

وكان هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي قد أبدى تمنياته بالشفاء لبيليه، خلال كأس العالم 2022 التي أقيمت مؤخراً في قطر، عندما سلطت التقارير الأضواء على تدهور حالته الصحية.

وكرر هاري كين مهاجم توتنهام التأكيد على أن بيليه يشكل مرجعاً لكل المهاجمين في كرة القدم الحديثة، وقد ذكر ذلك عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال كين: «بيليه كان مصدر إلهام حقيقي وواحد من أعظم من لعبوا الكرة على الإطلاق، أرقد بسلام».

كذلك ذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم:«كل من يعشق كرة القدم، يعشق بيليه، موهبته الاستثنائية أضاءت اللعبة، وألهمت العالم».

وأضاف: «تعازينا لعائلته ولاتحاد الكرة البرازيلي وللشعب البرازيلي».