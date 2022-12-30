«العامة مُلاك».. أشواط الحسم في «فزاع للصيد بالصقور»



دبي (الاتحاد)



تقام السبت أشواط القرموشة، الختامية للعامة مُلاك، ضمن منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل حتى 14 يناير المقبل بجوائز تزيد عن 17 مليون درهم.

وشهدت الأيام الثلاثة الأولى لمنافسات العامة مُلاك تنافساً قوياً بين نخبة من الصقارين، بمشاركة أكثر من 600 طير، وسط أجواء يغمرها عبق التراث الإماراتي الممزوج بروح التحدي في «الخيمة الذكية».

وشهدت منافسات العامة مُلاك في الفترة الصباحية لفئة بيور جير، فوز أحمد راشد الخييلي بشوط الرمز فرخ، بالطير «الشميمي» بزمن 19.233 ثانية، يليه أحمد عتيق المهيري بالطير «بي 41» بـ 19.632 ثانية، وثالثاً بطي مروان المري بالطير «راهي» بـ 19.684 ثانية.

وسبق ذلك إقامة منافسات جير تبع، وفي أشواطه، كسب عبيد سالم الكتبي شوط الرمز للفرخ، بالطير «10» بزمن 17.243 ثانية، يليه أحمد راشد المنصوري بالطير «نجم» بـ 17.314 ثانية، وراشد أحمد المري بالطير «كحال» بـ 17.456 ثانية.

وتفوق في شوط الرمز للجرناس، راشد سعيد المنصوري بالطير «الشهم» بزمن 16.906 ثانية، ليكون أول من يكسر حاجز الـ 17 ثانية، يليه مطر خلف المنصوري بالمركزين الثاني والثالث بالطير «برق» بـ 17.028 ثانية، و«طاري» بـ 17.068 ثانية.

وفي شوط الرئيسي فرخ، حقق عبدالله محمد العامري المركز الأول بالطير «مزاحم» بزمن 17.931 ثانية، يليه طارق الشامسي بالطير «تي 3» بزمن 18.051 ثانية، ومحمد سعيد المنصوري بالطير «تي 33» بـ 18.084 ثانية.

وفي شوط الرئيسي جرناس، تفوق راشد غانم الهاجري بالطير «29» بزمن 17.431 ثانية، يليه مبارك سالم المرر بالطير «دلماوي» بـ 17.579 ثانية، وفاضل علي المنصوري بالطير «كولومبوس» بـ 17.660 ثانية.

وفي شوط النقدي فرخ، حقق المركز الأول مفلح خلفان المزروعي بالطير «إتش 22»، بزمن 18.222 ثانية، يليه بطي أحمد مجرن بالطير «النخبة» بـ 18.382 ثانية، وماجد مصبح الكتبي بالطير «مرموق» بـ 18.957 ثانية.

أما في بقية أشواط فئة جير شاهين، تفوق محمد خلفان المنصوري في شوط الرئيسي فرخ، بالطير «إس 96» بزمن 19.666 ثانية، يليه سعيد محمد القايدي بالطير «مشكور» بـ 19.717 ثانية، وعبدالله راشد المنصوري بالطير «11» بـ 19.889 ثانية.

وفي شوط الرئيسي جرناس، حقق ناصر خزام المنصوري المركز الأول بالطير «ديزرت» بزمن 19.994 ثانية، يليه راشد علي المزروعي بالطير «88» بـ 20.157 ثانية، وعبيد سيف الشامسي، بالطير «شارد» بـ 20.456 ثانية.

وفي شوط النقدي فرخ، حقق سيف راشد المزروعي المركز الأول بالطير «053» بزمن 20.742 ثانية، يليه سعيد حمد المزروعي بالطير «الذيب» بـ 21.115 ثانية، وفرج علي المزروعي بالطير «مرعب» بـ 21.150 ثانية.