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«فتيات الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية

«فتيات الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
30 ديسمبر 2022 15:23

 

الشارقة (الاتحاد)

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عقد مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة اجتماعه الأول برئاسة نجلاء عبد الله أحمد الشامسي بعد التشكيل الجديد لتوزيع الحقائب الإدارية للمجلس في دورته الجديدة، حيث تولت أمينة الجسمي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وميثة عيسى الذباحي أمين السر العام ورئيس لجنة الأنشطة المجتمعية والثقافية، وأروى العويس المدير المالي، وحمدة العقروبي رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وإيمان محمد آل علي رئيس لجنة الإعلام وعلياء المازمي رئيس اللجنة الفنية.
تقدمت نجلاء عبد الله أحمد الشامسي بخالص الشكر والامتنان والاعتزاز بالثقة الغالية من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بالشارقة بعد صدور القرار الإداري بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة. 
وأضافت:«التطور الكبير الذي تحققه رياضة الشطرنج بالإمارة بفضل دعم القيادة الرشيدة لهذه اللعبة إلى أن أصبحت بطولة مصنفة دوليا لها العديد من المكاسب وسنسعى لمواصلة النجاحات التي يحققها النادي على مستوى الدولة بشكل عام وعلى مستوى الإمارة بشكل خاص وتحقيق الإنجازات قاريا وعالميا».

الشارقة
نادي الشطرنج والثقافة للفتيات
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