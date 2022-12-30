أندية العالم تنعي «الأسطورة بيليه»

برلين (د ب أ)

تواصلت رسائل التعازي والتكريم لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 82 عاماً. ويعد بيليه، المتوج مع منتخب البرازيل بلقب كأس العالم ثلاث مرات، واحداً من أفضل اللاعبين على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، وقد فارق الحياة بعد صراع مع مرض سرطان القولون ومشكلات صحية أخرى.

وباعتباره من أبرز رموز اللعبة، انصب التركيز بشكل هائل على نبأ وفاة بيليه وقدمت الأندية من جميع أنحاء العالم التعازي لوفاته.

وقدم نادي ريال مدريد، حامل لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، التعازي لعائلة بيليه، وأشاد بالإرث الذي تركه. وذكر ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه: يعرب نادي ريال مدريد، ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة أسطورة كرة القدم العالمية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، أحد أفضل اللاعبين على مر العصور. وأضاف: ينقل ريال مدريد تعازيه الحارة لأسرته وأحبائه والأندية التي لعب فيها وللاتحاد البرازيلي لكرة القدم ولجميع مشجعي كرة القدم في البرازيل والعالم، ستبقى أسطورة بيليه إلى الأبد في ذاكرة كل عشاق هذه الرياضة، إن إرثه يجعله أحد أفضل أساطير كرة القدم العالمية.

رذكر نادي برشلونة إن بيليه جعل كرة القدم أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى، كما وصفه نادي ليفربول الإنجليزي بأنه «أيقونة» كرة القدم.

كذلك نعت العديد من الفرق الأخرى الأسطورة بيليه ببيانات تضمنت الإشارة لأساطير أخرى في كرة القدم، مثل نادي بنفيكا البرتغالي الذي نشر صورة لبيليه برفقة الأسطورة البرتغالي الراحل أوزيبيو.

كذلك نشر نادي وستهام صورة لبيليه مع قائد المنتخب الإنجليزي السابق بوبي مور بعد منافستهما الشهيرة في مونديال 1970، كما أبرز نادي أياكس الهولندي الأسطورة يوهان كرويف إلى جانب بيليه.

واستعادت أندية مانشستر يونايتد وأرسنال ومانشستر سيتي ذكرياتها المتعلقة ببيليه، حيث ذكر أرسنال حضور بيليه لمباراة للفريق قبل أكثر من أربعة عقود.

وكان بايرن ميونخ الألماني وميلان الإيطالي من بين الأندية أيضا التي نعت بيليه وقدمت التعازي لوفاته.

أما اتحاد أميركا الجنوبية للعبة «كونميبول»، فقد ذكر في كلمات النعي : شكراً لك على وضع أميركا الجنوبية على القمة.