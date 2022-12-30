«ديربي برشلونة» تحت «أضواء الاحتفالات»!



مدريد (الاتحاد)

يشهد الدوري الإسباني لكرة القدم مواجهات نادرة عشية رأس السنة الجديدة، مع ختام الجولة 15 يوم غدٍ «السبت»، وسط مواجهات بارزة يتصدرها «ديربي مدينة برشلونة» بين برشلونة وإسبانيول.

ويستضيف المتصدر قبل هذه الجولة برشلونة جاره إسبانيول في»سبوتيفاي كامب نو»، ويتمتع «البلوجرانا» بسجل رائع مؤخراً في المباراة، بعد فوزه في آخر 12 مباراة في الدوري على أرضه ضد «الببغاوات»، بما في ذلك فوز الموسم الماضي 1 -صفر ،بفضل هدف ممفيس ديباي في أول ظهور لتشافي مدرباً لبرشلونة، ودائماً ما تكون مباراة نارية، لذا ربما تكون هناك ألعاب نارية مبكرة للاستمتاع بليلة رأس السنة الجديدة.

يعقب ذلك مباراة إقليمية أخرى، حيث يقوم أوساسونا برحلة قصيرة لزيارة ريال سوسيداد، وبدأ فريقان الموسم الحالي في حالة جيدة، حيث يحتل الريال المركز الثالث، بينما يحتل أوساسونا المركز السابع، ويحلم بالعودة إلى المسابقات الأوروبية.

بعد ذلك، تقام المباراة الأخيرة لـ «الليجا» في عام 2022، في ملعب «لا سيراميكا» الذي أعيد تطويره حديثاً، حيث يعود فياريال إلى أرضه، وهناك يستضيف غريمه الإقليمي فالنسيا في تكرار لمباراة ليلة رأس السنة الجديدة بينهما في 2015، عندما منحت ركلة حرة من برونو سوريانو الفوز لفريق «الغواصة الصفراء» 1 -صفر، في ليلة الاحتفالات هذه، يأمل فياريال في الحصول على نتيجة إيجابية مماثلة هذه المرة أيضاً.