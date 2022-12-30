5 مباريات تدشن «الجولة 15» في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



تواكب «الجولة 15» لـ «دوري الدرجة الأولى» المقررة يومي السبت والأحد نهاية عام 2022، وبداية العام الجديد 2023، حيث تنطلق الجولة السبت بإقامة 5 مباريات تجمع الرمس وحتا، التعاون والجزيرة الحمراء، الحمرية وبينونة، العربي والإمارات، وفرسان هسبانيا والعروبة، وتستكمل الأحد بمباريات مصفوت والفجيرة، الذيد وجلف اف سي، مسافي ودبا الحصن.

ويطارد حتا «الوصيف» برصيد 27 نقطة، صدارة الترتيب التي يحتلها دبا الحصن برصيد 30، حينما يحل ضيفاً على الرمس صاحب المركز 13 وله 14 نقطة، واكتفى «الإعصار» بنقطة في الجولة الماضية بتعادله أمام ضيفه العربي 1-1، فيما تعادل الرمس مع العروبة 2-2 ضمن الجولة ذاتها.

وتتوقف حظوظ الجزيرة الحمراء في المحافظة على مركزه الثالث حالياً برصيد 24 نقطة، على نتيجة مباراته أمام جاره التعاون التاسع برصيد 18 نقطة، وغاب الجزيرة الحمراء عن مواجهات الجولة الماضية بداعي الراحة، فيما تعادل التعاون مع مضيفه بينونة 1-1.

ويشعل فارق النقطتين ما بين العربي الخامس برصيد 21 نقطة، وضيفه الإمارات الرابع بـ 23 نقطة، أجواء مواجهة الفريقين على ملعب الأول في أم القيوين، وفشل الفريقان في تحقيق الفوز في الجولة الماضية بتعادل العربي مع حتا 1-1، و«الصقور» امام ضيفه الذيد بالنتيجة ذاتها، وستكون مباراة اليوم الثاني للعربي تحت قيادة مدربه الوطني عبدالغني المهري، والذي تولى المهمة خلفاً للمغربي بدر الدين الإدريسي.

وينشد الحمرية استعادة ذاكرة الفوز الغائبة في الجولات الخمس الماضية، والتي عصفت بترتيب الفريق إلى المركز العاشر برصيد 18 نقطة، حينما يستقبل ضيفه بينونة صاحب المركز قبل الأخير «7 نقاط»، في المقابل ستكون مهمة فرسان هسبانيا صاحب المركز الأخير «6 نقاط» أكثر صعوبة في مواجهة ضيفه العروبة الـ 12 برصيد 16 نقطة، بعدما حافظ الأخير على سجله خالياً من الخسارة في الجولات الثلاث الأخيرة.

فرق الصدارة

دبا الحصن: 30

حتا: 27

الجزيرة الحمراء: 24

الإمارات: 23



مباريات السبت



الرمس - حتا 16:50

التعاون - الجزيرة الحمراء 16:50

الحمرية - بينونة 16:55

العربي - الإمارات 16:55

فرسان هسبانيا - العروبة 16:50

مباريات الأحد



مصفوت - الفجيرة 16:50

الذيد - جلف أف سي 16:50

مسافي - دبا الحصن 16:50





