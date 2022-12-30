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26.88 % نسبة التعادل في «أدنوك للمحترفين»

26.88 % نسبة التعادل في «أدنوك للمحترفين»
30 ديسمبر 2022 12:06

 
علي معالي (دبي)

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بعد نهاية «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين»، انتهت 16 مباراة بالتعادل، من بين 168 لقاءً حتى الآن، بنسبة 26.88%.
وقبل ذلك وصل عدد التعادلات بعد 12 جولة إلى 9 مباريات موسم 2009- 2010، بمشاركة 12 نادياً، وبلغ عدد المباريات بعد 12 جولة 144 مباراة، وفي أول موسم للاحتراف 2008- 2009 انتهت 15 مباراة بالتعادل، وفي موسم 2010- 2011 انتهت 12 مباراة بالتعادل، وفي موسم 2011- 2012 انتهت 19 مباراة بالتعادل، وبعدها أصبح العدد 14 نادياً، ولم تعد المسابقة إلى 12 نادياً إلا موسم 2017- 2018، وشهد 22 تعادلاً في أول 12 جولة.
ويعد موسم 2015- 2016 الأقل في التعادلات بـ 15 مباراة، وفي موسم 2019- 2020، حدث التعادل 17 مرة، وشهد موسما 2012- 2013، و2018- 2019 والتعادل في 18 مباراة.
ويعود العدد الأكبر من تعادلات إلى الموسم الماضي 2021- 2022 برصيد 25 مباراة، وتبعه موسما 2014- 2015، و2017- 2018 بـ 22 مباراة.

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