تيم يشارك في «أستراليا المفتوحة» بـ «دعوة»



ملبورن (رويترز)

قال منظمون إن دومينيك تيم المتأهل سابقاً إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حصل على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة الكبرى الشهر المقبل، بعد غيابه عن نسخة العام الماضي للإصابة.

وقدم اللاعب النمساوي أداءً رائعاً، قبل أن يخسر في نهائي 2020 أمام نوفاك ديوكوفيتش في 5 مجموعات.

وحقق تيم المصنف الثالث عالمياً سابقاً لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى في وقت لاحق من العام ذاته بفوزه ببطولة أميركا المفتوحة.

وعانى تيم من إصابة خطيرة في معصمه في الموسم التالي، لكن اللاعب القوي البالغ 29 عاماً عاد إلى المنافسات هذا العام، وتقدم في التصنيف العالمي إلى المركز 102، بعدما كان خارج أفضل 350 في يونيو.

كما حصل الفرنسي لوكا فان آش على بطاقة دعوة، في حين تم منح الأميركي كريستوفر إوبانكس ومواطنته تايلور تاونسند وكذلك الفرنسية ديان باري بطاقات دعوة أيضاً.

وقال المنظمون إن بطاقات الدعوة ستُمنح الأسبوع المقب