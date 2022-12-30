«تل مرعب» للسيارات يصل إلى محطة الختام

الظفرة (الاتحاد)



يُسدل الستار غداً «السبت» على بطولة السيارات لصعود تل مرعب في مهرجان ليوا الدولي 2023، والذي يدخل يومه السادس عشر من المهرجان والبطولات المختلفة والمتنوعة منذ بدايته في السادس عشر من ديسمبر، ويستمر مع تمديد بعض الخدمات والفعاليات الترفيهية حتى الثامن من يناير المقبل، بالإضافة إلى إعلان اللجنة المنظمة عن إقامة بطولة الاستعراض الحر للسيارات 6 و7 يناير.

وشهد تحدي «البيرن آوت» على حلبة مرعب فوز السعودي عبد الرحمن العسافي بالمركز الأول، بعد أن تحقق أفضل زمن «92,620 ثانية»، وتبعه مرزوق المرزوعي من الإمارات «94,540 ثانية»، وحمد بن موسى البلوشي من الإمارات «119,300 ثانية»، والسعودي عبد المجيد النتيفي «126,250 ثانية»، ومحمد خلفان الشامسي «132,830 ثانية».

وبدأت منافسات البيرن آوت على حلبة مرعب بمشاركة 25 سيارة، حيث أتيحت الفرصة لكل سيارة بمحاولة واحدة عبر المنافسة، وشهد التحدي مشاركة متسابقين من الإمارات، والسعودية، وقطر وعُمان في لوحة تنافسية بين الأشقاء لحصد المراكز الأولى.

وتنطلق غداً الفئات المتبقية من صعود التل، وهي الفئة المفتوحة، فئة 8 سلندر غاز، فئة الهايلوكس، حيث تمنح لكل سيارة محاولتين من أجل الوصول إلى الزمن القوي وكسر التوقيت على تل مرعب الأسطوري، وتنطلق المنافسة في السابعة مساءً وتستمر حتى نهاية السباق وتتويج الفائزين والأبطال في الختام.

تنقل تفاصيل بطولة السيارات لصعود تل مرعب اليوم قناة أبوظبي الرياضية مباشرة مع تغطية خاصة تبدأ من السادسة والنصف مساءً وتستمر حتى نهاية السباق، وستكون التغطية شاملة لكل لحظات الاستعداد والتجهيز لما قبل صعود التل وما بعد ذلك لكل المشاركين في تغطية متميزة للحدث حتى نهاية السباق ونقل مراسم التكريم والتتويج.

وتماشياً مع قرار تمديد مهرجان ليوا الدولي حتى 8 يناير المقبل، أعلن نادي ليوا الرياضي عن إقامة جولة للاستعراض الحر للسيارات 6 و7 يناير على حلبة مرعب للاستعراض، وسيتم تخصيص يوم الجمعة لفتئي الإن «نيسان» والإس «صالون»، ثم انطلاق فئة التي «تويوتا».

وأكد عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة النادي أن تنظيم جولة إضافية في ختام تمديد المهرجان يأتي كي يواكب إعلان تمديد الخدمات وفترة التخييم وأيضاً يلبي الفرصة للجمهور من أجل متابعة عدد من البطولات الخاصة بالسيارات ومتعة الاستعراض على الحلبة، كما أن المشاركة الضخمة التي شهدتها جولة الاستعراض الحر الأولى في بداية المهرجان ووصول عدد المشاركين لأكثر من 100 سيارة شجع المنظمين على تنظيم جولة في ختام المهرجان.

وقال: بدأ المهرجان مع الاستعراض الحر للسيارات ونودعه أيضاً مع الاستعراض، الجولة التي أقيمت في الافتتاح شهدت إقبالا منقطع النظير وجذبت مشاركين عديدين من كل دول المنطقة.

وتوقع عبد الله بطي أن تشهد الجولة المقبلة إقبالاً كبيراً أيضاً، لا سيما وأن النادي افتتح التسجيل رسمياً على تطبيقات النادي الإلكترونية المختلفة، وقال: نتوقع مشاركة ضخمة وحضوراً في هذه الجولة، وسعداء بأن نقدم النجاح عبر مهرجان ليوا الدولي بمختلف ما يضمه من فعاليات تجعله الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة.