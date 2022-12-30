دونتشيتش «ملك الأرقام»

ميامي (أ ف ب)

تابع لوكا دونتشيتش نجم دالاس مافريكس السلوفيني تألقه في الآونة الأخيرة، وسجل «تريبل دابل»، ليقود فريقه إلى الفوز على هيوستن روكتس 129-114، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ونجح السلوفيني في تسجيل 35 نقطة مع 12 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

وتمكن دونتشيتيش من تحقيق «تريبل دابل» بـ30 نقطة في أول ثلاثة أرباع، وهو انجاز تحقق 7 مرات فقط منذ موسم 1997-98، بينها خمس مرات للنجم السلوفيني وحده.

وسجل كريستيان وود القادم من هيوستن روكتس الصيف الماضي 21 نقطة بينها 5 رميات ثلاثية، ليحقق فريقه فوزه الخامس توالياً.

وكان دونتشيتش تعملق في مباراة فريقه ضد نيويورك نيكس قبل 3 أيام بتسجيله 60 نقطة، مع 21 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين يحقق «تريبل دابل» «عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية»، بـ60 نقطة و20 متابعة على الأقل.

كما بات دونتشيتش «2.01 متر» ثاني لاعب بعد جيمس هاردن يسجل 60 نقطة في «تريبل دابل»، حيث سجل الأخير 60 نقطة مع 10 متابعات، و11 تمريرة حاسمة في عام 2018، عندما كان يدافع وقتها عن ألوان هيوستن روكتس.

والحق ممفيس جريزليز الخسارة الخامس تواليا بتورونتو رابتورز بالفوز عليه 119-106 بفضل 25 نقطة لديلون بروكس.

ولقي نيويورك نيكس المصير ذاته بخسارته للمرة الخامسة توالياً أمام سان انتونيو سبيرز 112-115 وكان كلدون جونسون أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 30 نقطة.

ولم تنفع النقاط الـ41 التي سجلها جوليان راندل في صفوف نيكس لإبعاد الخسارة عن فريقه.

وفي مباراتين اخريين، فاز تشارلوت هورنتس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 121-113، وإنديانا بايسرز على كليفلاند كافالييرز 135-126.