«دبي لأصحاب الهمم» يناقش الاستعداد لاستضافة مونديال السلة ورفعات القوة



دبي (الاتحاد)



اطلع مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، في اجتماعه برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، على الاستعدادات لاستضافة بطولتي العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة في يونيو المقبل، ورفعات القوة في أغسطس، بعد النجاحات التي تحققها بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم في نسخها المختلفة، وآخرها بطولة رفعات القوة مسك ختام منافسات عام 2022، حيث بات الحدث محط أنظار العالم، ورقماً مهماً في الخريطة العالمية لرياضة «أصحاب الهمم»، والذي يعكس الوجه المشرق للإمارات ودبي في استضافة الفعاليات العالمية التي تستقطب العديد من الدول والأبطال، لتصبح دبي مركز اشعاع لرياضة «أصحاب الهمم».

وناقش المجلس المشاريع الاستثمارية المستقبلية للمباني التجارية ومنشآت النادي الجديدة، بالإضافة إلى مشروع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر لبناء منبى للأشغال اليدوية والحرفية، وأيضاً خطط ومستهدفات مكتب إدارة البطولات التي ينظمها النادي سنوياً.

واطلع المجلس على نتائج فرق النادي في مختلف الألعاب، مطالبا بالمزيد من النجاحات لتحقيق البطولات وتعزيز المكتسبات، واعتمد المجلس جدول الاجتماعات الشهرية لعام 2023.

حضر الاجتماع محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس المجلس ومنى حماد ورئيسة الفلاسي عضوي المجلس.