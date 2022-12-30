السبت 31 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أنشيلوتي يجدد الثقة في «الرجل الزجاجي»!

أنشيلوتي يجدد الثقة في «الرجل الزجاجي»!
30 ديسمبر 2022 09:45

 
أنورإبراهيم (القاهرة)


يبدو أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المديرالفني لريال مدريد قرر أن يمنح البلجيكي إيدن هازارد، فرصة أخيرة في النصف الثاني من الموسم، إذ أكد في مؤتمرصحفي قبل مواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني «الليجا»، أنه سيعتمد على النجم الملقب بـ «الرجل الزجاجي» لكثرة إصابته، رغم كل الصعوبات التي واجهها منذ بداية الموسم. 

أخبار ذات صلة
ليفاندوفسكي يعود إلى برشلونة بأمر المحكمة!
أندية العالم تنعي «الأسطورة بيليه»

وقال: أراه في حالة جيدة ويتدرب بقوة ومستواه أفضل مما كان عليه قبل كأس العالم الأخيرة، تلك حقيقة وأنا متأكد أنه مع المباريات سيتحسن كثيراً وسيكون عنصراً مهماً في الفريق.
وتطرق أنشيلوتي إلى الحديث عن النجمين الإسبانيين ماركو أسينسيو وداني سيبايوس، وقال إن وضعهما لا يثير قلقه، لأنه يرى أنهما في حالة تركيز شديدة، والنادي إيضاً لا يساوره القلق بشأنهما، لأنه ما زال هناك وقت على إنتهاء الموسم. وأضاف: أمنح ثقتي الكاملة لهذين اللاعبين حتى يونيو المقبل، وإذا جدد النادي عقديهما سأكون سعيداً، وإذا قررا مغادرة «البرنابيو»، سأكون سعيداً أيضاً.
أما فيما يتعلق بالفرنسي كريم بنزيمة الحاصل على جائزة الكرة الذهبية هذا العام، والعائد من كأس العالم، من دون أن يلعب مع منتخب بلاده، بسبب الإصابة، فإنني - والكلام لأنشيلوتي- أراه متحمساً للعب أكثر من أي وقت مضى، ومصمماً على التألق في النصف الثاني من الموسم، لتعويض غيابه الطويل في الأسابيع الأولى للموسم.
وكان بنزيمة أصيب مجدداً قبل 3 أيام من أول مباراة يلعبها «الديوك» في مونديال قطر، وأبلغه الجهاز الفني بالإستبعاد، وهو القرارالذي وصفه الكثيرون بأنه سابق لآوانه.
وقال أنشيلوتي: أنا لا أتدخل في القرار الذي إتخذه الجهازالفني لمنتخب فرنسا بشأن بنزيمة، وهم الذين قاموا بتقييم حالته وقتها ورأوا أنه لن يكون بمقدوره اللعب في كأس العالم، ولهذا طالبوه بالرحيل. 

وأضاف: بالنسبة لنا الوضع مختلف، وأرى أن بنزيمة عاد بكثيرمن الحماس والدوافع الإيجابية، وأنا على ثقة وإقتناع كاملين بأنه سيتألق وسيكون حاضراً بقوة وسيرد على الجميع في الملعب.
وإختتم أنشيلوتي كلامه عن بنزيمة بقوله: لقد عاد إلى «السانتياجو برنابيو» يوم 10 ديسمبر، بعد إنتهاء أجازته، وكان في حالة جيدة، وخاض التدريبات مع زملائه، ولعب نصف ساعة في أول مباراة ودية للفريق، ثم 45 دقيقة في ثاني المباريات الودية، وخطوة خطوة سيتحسن ويعود إلي سابق عهدنا به.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
أنشيلوتي
إيدين هازارد
آخر الأخبار
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
دنيا
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
27 ديسمبر 2022
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
دنيا
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
27 ديسمبر 2022
كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى
عربي ودولي
كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى
اليوم 08:56
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
عربي ودولي
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
اليوم 01:46
أرشيفية
عربي ودولي
واشنطن: القضاء على 700 «داعشي» في 2022
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©