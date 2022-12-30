أنشيلوتي يجدد الثقة في «الرجل الزجاجي»!



أنورإبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المديرالفني لريال مدريد قرر أن يمنح البلجيكي إيدن هازارد، فرصة أخيرة في النصف الثاني من الموسم، إذ أكد في مؤتمرصحفي قبل مواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني «الليجا»، أنه سيعتمد على النجم الملقب بـ «الرجل الزجاجي» لكثرة إصابته، رغم كل الصعوبات التي واجهها منذ بداية الموسم.

وقال: أراه في حالة جيدة ويتدرب بقوة ومستواه أفضل مما كان عليه قبل كأس العالم الأخيرة، تلك حقيقة وأنا متأكد أنه مع المباريات سيتحسن كثيراً وسيكون عنصراً مهماً في الفريق.

وتطرق أنشيلوتي إلى الحديث عن النجمين الإسبانيين ماركو أسينسيو وداني سيبايوس، وقال إن وضعهما لا يثير قلقه، لأنه يرى أنهما في حالة تركيز شديدة، والنادي إيضاً لا يساوره القلق بشأنهما، لأنه ما زال هناك وقت على إنتهاء الموسم. وأضاف: أمنح ثقتي الكاملة لهذين اللاعبين حتى يونيو المقبل، وإذا جدد النادي عقديهما سأكون سعيداً، وإذا قررا مغادرة «البرنابيو»، سأكون سعيداً أيضاً.

أما فيما يتعلق بالفرنسي كريم بنزيمة الحاصل على جائزة الكرة الذهبية هذا العام، والعائد من كأس العالم، من دون أن يلعب مع منتخب بلاده، بسبب الإصابة، فإنني - والكلام لأنشيلوتي- أراه متحمساً للعب أكثر من أي وقت مضى، ومصمماً على التألق في النصف الثاني من الموسم، لتعويض غيابه الطويل في الأسابيع الأولى للموسم.

وكان بنزيمة أصيب مجدداً قبل 3 أيام من أول مباراة يلعبها «الديوك» في مونديال قطر، وأبلغه الجهاز الفني بالإستبعاد، وهو القرارالذي وصفه الكثيرون بأنه سابق لآوانه.

وقال أنشيلوتي: أنا لا أتدخل في القرار الذي إتخذه الجهازالفني لمنتخب فرنسا بشأن بنزيمة، وهم الذين قاموا بتقييم حالته وقتها ورأوا أنه لن يكون بمقدوره اللعب في كأس العالم، ولهذا طالبوه بالرحيل.

وأضاف: بالنسبة لنا الوضع مختلف، وأرى أن بنزيمة عاد بكثيرمن الحماس والدوافع الإيجابية، وأنا على ثقة وإقتناع كاملين بأنه سيتألق وسيكون حاضراً بقوة وسيرد على الجميع في الملعب.

وإختتم أنشيلوتي كلامه عن بنزيمة بقوله: لقد عاد إلى «السانتياجو برنابيو» يوم 10 ديسمبر، بعد إنتهاء أجازته، وكان في حالة جيدة، وخاض التدريبات مع زملائه، ولعب نصف ساعة في أول مباراة ودية للفريق، ثم 45 دقيقة في ثاني المباريات الودية، وخطوة خطوة سيتحسن ويعود إلي سابق عهدنا به.