أتلتيكو مدريد ينهي «سلسلة الفشل»



مدريد (أ ف ب)

أنهى أتلتيكو مدريد سلسلة من ثلاث مباريات، لم يذق خلالها طعم الفوز، بتغلبه على التشي متذيّل الترتيب 2-صفر، وذلك في افتتاح المرحلة 15 من الدوري الاسباني لكرة القدم، مع عودة عجلة النشاط المحلي الى الدوران، بعد التوقف الذي فرضه «مونديال 2022».

وكان نادي العاصمة فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة التي سبقت التوقف الدولي، وآخرها الخسارة أمام ريال مايوركا صفر-1 في المرحلة 14 في التاسع من نوفمبر.

كما استفاد «روخيبلانكوس» من التعادل السلبي بين ريال بيتيس وضيفه أتلتيك بلباو، ليتقدم الى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 27 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن ريال سوسييداد الرابع الذي يستقبل أوساسونا السبت في ختام المرحلة.

وحسم رجال المدرب الارجنتيني دييجو سيميوني النتيجة في الشوط الثاني بهدفي البرتغالي جواو فيليكس «56»، وألفارو موراتا «74».

وشهدت المباراة دقيقة صمت على وفاة أسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي بيليه، وطرد ثلاثة لاعبين، منهما اثنان من إلتشي هما المدافع جونسالو فيردو، ولاعب الوسط البديل البرتغالي دومينجوس كوينا، ومدافع أتلتيكو ماريو هيرموسو، علما انّ الاخيرين طردا بعد تلقيهما بطاقتين صفراويين.

واستهل أتلتيكو عودته بنجاح عودة بعد كأس العالم، في حين قدّم أبطال العالم الأرجنتينيون أنخيل كوريا ورودريجو دي بول وناهويل مولينا ميدالياتهم أمام الجماهير، وسط تصفيق من المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان الخاسر في نهائي مونديال قطر.

وعلى ملعب بينتو فيامارين، خيّم التعادل السلبي بين أتلتيك بلباو ومضيفه ريال بيتيس.

وحرم التعادل الفريقين من التقدم الى المركز الثالث، ليتراجع بلباو إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة وبفارق الاهداف فقط عن بيتيس السادس، وشهدت المباراة طرد مدافع ريال بيتيس الايطالي لويز فيليبي.

وفشل بيتيس في تحقيق الفوز في مباريات الثلاث الأخيرة في «الليجا»، حيث كان تعادل أمام إشبيلية 1-1، وخسر أمام فالنسيا بثلاثية نظيفة في المرحلتين الماضيتين.

وأهدر رايو فايكانو فرصة للانخراط اكثر في معركة المراكز الاربعة الاوائل، وذلك بتعادله أمام مضيفه جيرونا 2-2.

وسجل هدفي رايو فايكانو كل من سيرخيو كاميلو وايسي بالاسون، فيما سجل لجيرونا الأرجنتيني فالنتان كاستيانوس من ركلة جزاء، والبديل صامويل سايس من ركلة جزاء).

وصعد رايو فايكانو إلى المركز السابع برصيد 23 نقطة، بانتظار نتائج المباريات الاخرى، فيما يحتل جيرونا المركز الثاني عشر بـ 17 نقطة.

وحافظ رايو فايكانو على سجله خالياً من الخسارة للمباراة السادسة تواليًا في الدوري، حيث تعود خسارته الأخيرة إلى 8 أكتوبر أمام الميريا 1-3، علماً أنه حقق اكبر انتصاراته هذا الموسم في المرحلة 13 على حساب ريال مدريد حامل اللقب 3-2.