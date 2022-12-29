رياضة الإمارات في 2022.. أبطال وإنجازات

رضا سليم (دبي)

تعيش رياضة الإمارات عصر الإنجازات، وهي تودع عام 2022، الذي حققت فيه الكثير من الميداليات والألقاب والكؤوس في مختلف البطولات العالمية والقارية والعربية ورفع علم الإمارات فوق منصات التتويج بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لكل الرياضيين ليس فقط على مستوى الدعم المادي بل المعنوي أيضاً، حيث تهتم القيادة الرشيدة بكل الأبطال الذين يرفعون علم الدولة في المحافل الخارجية، ويحصدون الميداليات التي تعانق المجد على منصات التتويج، وهو عنوان رياضة الإمارات على مدار 51 عاماً.

وهناك قائمة طويلة من الإنجازات، التي حققها أبطالنا في كل الألعاب على مدار 365 يوماً، وفي السطور التالية، سنشير على سبيل المثال لا الحصر، إلى نماذج فقط من الإنجازات في بعض الألعاب، وهناك غيره الكثير في ألعاب أخرى ومع أبطال آخرين لم تتسع للتفصيل فيه هذه المساحة. ويتصدر المشهد أبطال المنتخب الوطني للجو جيتسو بعد الاحتفاظ بلقب بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي، عن جدارة واستحقاق بحصيلة استثنائية من الميداليات الملونة بلغت 63 ميدالية منها 26 ذهبية و17 فضية و20 برونزية.

وحقق أبطالنا في دورة الألعاب العالمية في برمنجهام بالولايات المتحدة الأميركية 8 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضية و5 ميداليات برونزية وسط مشاركة 3600 رياضي من 100 دولة من جميع أنحاء العالم في 36 رياضة.

وكان أبطالنا على موعد أيضاً مع 10 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و5 ميداليات برونزية في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت بمدينة قونية التركية بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة، وشاركت الإمارات فيها بـ53 رياضياً يتنافسون في 9 رياضات فردية مختلفة.

وكان الحصاد مميزاً أيضاً في دورة الألعاب الخليجية التي أقيمت في الكويت بعدما أنهى أبطال الإمارات المهمة في المركز الثالث برصيد 50 ميدالية ملونة بواقع 18 ذهبية، و16 فضية، و16 برونزية.

وبخلاف الدورات المجمعة نجح أبطال الإمارات كذلك في مختلف الألعاب في الفوز بحصيلة كبيرة من الميداليات على المستوى الدولي والقاري والعربي، وأيضاً دق أبواب التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 وهو الحلم التي تعيشه رياضة الإمارات في عام 2023 حيث سيتم حسم بطاقات التأهل للأولمبياد خلال البطولات والتصفيات والأرقام التي تقام على مدار العام، ويبقى الحلم في تأهل أبطالنا إلى باريس، ليكون عام 2024 هو الآخر مميزاً بمشاركة أولمبية.

50 ميدالية.. حصاد «الألعاب الخليجية»

حقق أبطال وبطلات الإمارات إنجازات كبيرة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي استضافتها الكويت خلال شهر مايو الماضي بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 16 رياضة فردية وجماعية في 111 مسابقة، ومثل الإمارات في الدورة 285 رياضياً ورياضية، وجاء الحصاد مميزاً بالفوز بـ50 ميدالية ملونة بواقع 18 ذهبية، و16 فضية، و16 برونزية وضعت البعثة في الترتيب الثالث بعد الكويت والسعودية.

وعلى مستوى الاتحادات، أحرز الدراجات 11 ميدالية منها 7 ذهبيات والجودو 6 ميداليات منها 4 ذهبيات وألعاب القوى 9 ميداليات منها ذهبيتان والرماية 5 ميداليات منها ذهبية ومثلها للسباحة منها ذهبية، ودخلت قائمة الميداليات السلة برصيد ذهبيتين وهوكي الجليد والألعاب الإلكترونية والمبارزة والكاراتيه والبادل تنس.

وحقق الميداليات الذهبية منتخب الدراجات الذي كان بصمة مميزة في الدورة بعدما حقق 11 ميدالية منها 7 ذهبيات، أبرزها فوز الدراج أحمد المنصوري بالميدالية الذهبية في مسابقة الطريق لفئة فردي الرجال، وفوز منتخبنا الوطني بذهبية الفرق لسباق الطريق. كما حقق منتخب الرجال الميدالية الذهبية في سباق فرق ضد الساعة رجال لمسافة 42 كم. وفاز منتخب السيدات بالمركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في سباق فرق ضد الساعة لمسافة 20 كم، فيما حققت صفية الصايغ لاعبة منتخب الإمارات للدراجات الهوائية الميدالية الذهبية في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 12.7 كم. وحصد المنتخب نفسه الميدالية الذهبية على مستوى الفرق في سباق الفردي العام لمسافة 50 كلم، ونالت شيخة عيسى ذهبية الفردي.

أما عن بقية الذهب فقد أحرز منتخبنا ذهبية هوكي الجليد، وتوج جورام دراناشغيلي بذهبية الجودو في وزن تحت 66 كجم، وفازت فاطمة الحوسني بذهبية مسابقة رمي القرص ولطيفة الكعبي بذهبية الوثب الثلاثي.

وقدم السلة الإماراتية مستوى متميزاً بالفوز بذهبية منتخب الرجال وذهبية كرة السلة 3*3 للسيدات. وأهدى السباح يوسف المطروشي الإمارات ذهبية سباحة 200 متر حرة بزمن 1:52.95 دقيقة، فيما كانت الذهبية في انتظار سيف بن فطيس في رماية الإسكيت.

الدراجات.. 77 ميدالية «تاريخية» للسيدات

يعد اتحاد الدراجات من الاتحادات التي حققت إنجازات كبيرة خلال عام 2022، حيث جاء الحصاد مميزاً وتاريخياً، حيث حصد أبطالنا 77 ميدالية ملونة منها 23 ذهبية و28 فضية و26 برونزية، وتصدرت المشهد أول ميدالية آسيوية للسيدات في تاريخ الدراجات.

وكانت البداية مع المركز الأول في طواف صلالة بسلطنة عمان، ثم 44 ميدالية ملونة في البطولة العربية المجمعة بالقاهرة منها 11 ذهبية و19 فضية و14 برونزية، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها للدراجات هذا العدد من الميدالية في بطولة عربية، وبعدها برونزية السيدات في البطولة الآسيوية في دلهي عن طريق صفية الصايغ.

وسجل أبطال الدراجات 12 ميدالية في البطولة العربية للمضمار منها ذهبية و5 فضيات و6 برونزيات، ثم 11 ميدالية في الألعاب الخليجية وذهبية يوسف ميرزا في البطولة الآسيوية في نيودلهي و5 ميداليات في ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا منها ذهبيتان وفضية وبرونزيتان، وسجل المنتخب 3 ميداليات في آسيوية المضمار منها ذهبية وفضية وبرونزية وجاء الحصاد الأخير في البطولة العربية التي استضافتها إمارة الشارقة خلال شهر ديسمبر.

«ألعاب التضامن».. المشاركة الأفضل

ضرب أبطال الإمارات موعداً مع إنجازات جديدة في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت بمدينة قونية التركية بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة، وشاركت الإمارات فيها بـ53 رياضياً تنافسوا في 9 رياضات فردية مختلفة.

وحقق وفدنا الرياضي 10 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و5 ميداليات برونزية، جاءت عن طريق 3 رياضات هي الدراجات والجودو والقوس والسهم لأصحاب الهمم.

وتعد مشاركة الإمارات في قونية هي الأفضل في تاريخ مشاركاتها بدورات ألعاب التضامن الإسلامي، وذلك منذ النسخة الأولى في جدة، بالمملكة العربية السعودية عام 2005، والتي حققت الإمارات فيها 5 ميداليات بواقع فضيتين وثلاث برونزيات. ثم الدورة الثالثة لألعاب التضامن الإسلامي، التي استضافتها مدينة باليمبانج الإندونيسية عام 2013 وحققت الإمارات فيها 4 ميداليات بواقع فضية وثلاث برونزيات، وذلك بعد إلغاء النسخة الثانية عام 2009، فيما حصدت الإمارات 4 ميداليات ملونة بواقع فضية و3 برونزيات في النسخة الرابعة بالعاصمة الأذرية باكو عام 2017.

أما عن الحصاد، فقد فاز أحمد المنصوري دراج المنتخب بثلاث ميداليات بمسابقات المضمار، إذ فاز بالذهبية في سباق الاسكراتش، لتصبح الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات التضامن الإسلامي منذ انطلاقها عام 2005، كما نجح في الفوز بفضية سباق الأمنيوم، وبرونزية سباق النقاط، فيما أضاف زميله يوسف ميرزا الذهبية في سباق النقاط بالمضمار، واقتنص ميدالية برونزية في سباق الطريق الفردي العام. وحصد منتخب الجودو ثلاث ميداليات عن طريق ماجومدوماروف صاحب ذهبية وزن فوق 100 كيلوجرام، فيما حصد نوجزاري تاتالاشغيلي فضية وزن 81 كيلوجراماً، وفاز آرام جريجوريان بالميدالية البرونزية لوزن 90 كيلوجراماً.

وحقق منتخب القوس والسهم لأصحاب الهمم برونزيتين عن طريق حبيب البلوشي ومحمد الشحي في مسابقة الزوجي، فيما أضاف حبيب البلوشي وهيفاء النقبي الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق مختلط.

الجودو.. الحصاد 6 بطولات

حقق اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو إنجازات مميزة في عام 2022، بعدما حصد 22 ميدالية ملونة منها 14 ميدالية ذهبية وفضيتان و6 ميداليات برونزية، وجاء الحصاد على مدار العام من خلال المشاركة في 6 بطولات، ففي البطولة العربية للرجال والشباب التي أقيمت بالأردن، سجل أبطال الجودو 6 ميداليات ذهبية عن طريق أحمد جاسم الثميري وسعيد النقبي وحارب جمعة ونوجزاري تاتالاشفيلي وماجومدوماروف.

وجاء الحصاد مميزاً في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت بالفوز بخمس ميداليات، منها 4 ذهبيات.

وشارك منتخب الجودو في بطولة أفريقيا المفتوحة بتونس، وفاز ماجومدومار بالميدالية الذهبية وجوارم بالميدالية البرونزية، وفي بطولة الجراند سلام بالمجر فاز المنتخب بميداليتين برونزيتين، و3 ميداليات ملونة في دورة ألعاب التضامن منها ذهبية وفضية وبرونزية.

الملاكمة.. إنجازات غير مسبوقة

حقق منتخب الإمارات للملاكمة إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في بطولة آسيا للشباب والناشئين، التي أقيمت بصالة فندق لومريديان المطار بدبي بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 17 دولة، بعدما حصد أبطالنا 7 ميداليات ملونة بواقع فضيتين للاعبتين رحمة المرشدي بوزن 66 كجم، ومريم عادل بوزن 81 كجم، وبرونزيتين لجواهر غريب بوزن 46 كجم، وشهد خميس بوزن 75 كجم، إضافة إلى برونزية لجاسم النقبي في وزن 63 كجم، ومثلها لمحمد قاسم البارود في 81 كجم، وثالثة لمحمد الحفيتي بالوزن المفتوح. كما أحرز محمد الزحمي الميدالية البرونزية في البطولة العربية للشباب بالقاهرة.

المبارزة.. الميدالية الثامنة

حصد أبطال وبطلات المبارزة 8 ميداليات ملونة بمعدل «ذهبية وفضيتين و5 برونزيات» في عدد من البطولات، حيث سجل لاعبو منتخبنا الوطني 4 ميداليات ملونة «ذهبية وفضية وبرونزيتين» في بطولة غرب آسيا للبراعم والناشئين والشباب بالعاصمة الأردنية عمان.

وفازت فتيات الإمارات لسلاح الشيش «الفلوريه» تحت 20 عاماً، بالميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية للشباب والناشئين بالعاصمة الأوزبكية طشقند، كما أحرز محمد المازمي الميدالية البرونزية في مسابقات سلاح الآيبيه للفردي في نفس البطولة. وفي دورة الألعاب الخليجية حقق المنتخب الميدالية الفضية عمومي لسلاح الآيبيه رجال والميدالية البرونزية الفرق للرجال عمومي للأسلحة الثلاثة. كما حصل المنتخب على المركز الرابع لسلاح الآيبيه للفتيات في كأس العالم للناشئين في أوزبكستان.

52 ميدالية على بساط الكاراتيه

نجح الكاراتيه خلال عام 2022 في الحصول على 52 ميدالية ملونة منها 14 ذهبية و10 فضيات و28 برونزية على المستوى الخليجي والعربي والقاري، حيث كانت البداية بالفوز بميداليتين برونزيتين في الألعاب الخليجية بالكويت، ثم 3 ذهبيات في البطولة العربية بالقاهرة ومثلها من البرونز في البطولة نفسها. وفي بطولة غرب آسيا نجح منتخبنا في احتلال المركز الثاني برصيد 11 ميدالية ذهبية و10 ميداليات فضة و23 ميدالية برونزية.

الجو جيتسو.. منجم الذهب

سطر أبطال الجو جيتسو ملحمة جديدة من الإنجازات ومنجم ذهب لرياضة الإمارات، بعدما رسخوا الريادة العالمية وتمكنوا من الاحتفاظ بلقب النسخة 27 من بطولة العالم للجو جيتسو، التي استضافتها أبوظبي للعام الثالث على التوالي بصالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وسطّر أبطال الجو جيتسو واقعاً جديداً، وحققوا لقب أكبر بطولة للعبة على صعيد المنتخبات للعام الثالث على التوالي، في ظل مشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة حول العالم، وتجاوز المنتخب الوطني جميع أرقامه السابقة في بطولة العالم، محققاً 63 ميدالية ملونة بواقع، 26 ذهبية، و17 فضية، و20 برونزية، ليحطم كل أرقامه القياسية السابقة، وصنع رقماً جديداً يصعب تحطيمه في مستقبل تلك البطولة، فقد كان أعلى رصيد لمنتخب الإمارات في النسخة السابقة من البطولة 53 ميدالية ملونة، منها 18 ذهبية. وسيبقى تاريخ السابع من نوفمبر 2022 شاهداً على أهم إنجازات الإمارات في كل مشاركاتها ببطولة العالم للجو جيتسو، وسيبقى في الذاكرة يوماً مجيداً في مسيرة اللعبة من حيث حصد الميداليات الذهبية بسواعد أبناء وبنات الوطن.

كما حصدت دولة الإمارات جائزة أفضل منتخب لفئة تحت 21 عاماً، وأفضل اتحاد وطني يحقق أكبر عدد من الميداليات الذهبية في يوم واحد خلال منافسات البطولة.

ولم تكن الإنجازات وليدة الصدفة بل نتيجة عمل وجهد على مدار سنوات طويلة نجحت فيها الإمارات في تعزيز مكانتها كموطن لرياضة الجو جيتسو حيث تحظى بدعم منقطع النظير من القيادة الرشيدة التي رأت في الجو جيتسو خير مهذب للأخلاق وأفضل طريق لتحسين اللياقة البدنية للمواطنين والمقيمين، وتتويجاً للجهود الحثيثة والعمل الجاد الذي بذله جميع القائمين على هذه الرياضة النبيلة.

كما نجح منتخب الإمارات في التربع أيضاً على عرش البطولة الآسيوية للجو جيتسو برصيد 16 ميدالية، بواقع 8 ذهبيات وفضيتين و6 برونزيات، وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها منتخب واحد على 8 ذهبيات من إجمالي 14 ميدالية في نسخة واحدة.

وبصم أبطالنا على ميداليات النسخة الرابعة عشرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي نظّمها اتحاد الجو جيتسو بمشاركة 5000 لاعبة ولاعب من 100 دولة، واستحق سلطان الحوسني جائزة أفضل لاعب إماراتي رجال لفئة الحزام البنفسجي، وفازت شما الكلباني بجائزة أفضل لاعبة إماراتية للحزام البنفسجي. وضمن مسابقة الحزام البني لأفضل لاعب إماراتي من الرجال فاز خالد الشحي، كما فازت اللاعبة وديمة اليافعي كأفضل لاعبة إماراتية للحزام البني والأسود، وفاز بجائزة أفضل لاعب إماراتي للحزام الأسود للأساتذة اللاعب سعود الحمادي، وذهبت جائزة أفضل لاعب إماراتي لفئة الحزام الأسود للاعب زايد الكثيري.

السباحة.. إنجاز عربي وخليجي

حقق منتخب السباحة 3 ميداليات واحدة فضية وبرونزيتين في البطولة العربية الأولى لألعاب الماء للفئات العمرية في القاهرة، وجاء الميداليات الثلاث عن طريق السباحة ميرة عبدالله الشحي، التي أحرزت البرونزية الأولى برونزية سباق 50م فراشة تحت 15 سنة، وأضافت اللاعبة نفسها الميدالية الفضية في سباق 200 متر فراشة 15 سنة، محققة زمناً قدره 2:37:39 دقيقة، لتحرز ثانية ميدالياتها العربية في البطولة، فيما أحرز السباح سالم غالب الميدالية البرونزية في سباق 100 متر فراشة.

وحقق أبطالنا 5 ميداليات في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، منها ذهبية وفضيتان وبرونزيتان، ليرتفع الحصاد في عام 2022 إلى 8 ميداليات، بمعدل ذهبية و3 فضيات و4 برونزيات.