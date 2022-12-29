«أم الإمارات».. «الشخصية الرياضية 2022»

رضا سليم (دبي)

تودع رياضة الإمارات عام 2022 بكل إنجازاته وبطولاته، بعدما نجح أبطالنا في رفع علم الدولة في المحافل الخارجية، ويهل علينا عام 2023، والذي نطمح فيه بمزيد من الإنجازات، خاصة أن هذا العام سيكون المحطة الأساسية للتأهل لأولمبياد باريس 2024، ويظل حلم التأهل يراود أبطالنا، الذين يتمسكون بالأمل بأن تكون إنجازات العام الجديد أفضل عن الأعوام السابقة.

ومع كل عام، اعتدنا أن نُجري «الاستفتاء السنوي» لأفضل النجوم والأحداث على مدار العام، من أجل أن يختار الوسط الرياضي، الأفضل في رياضتنا على مدار العام، ومن بذلوا الجهد والعرق من أجل رفعة الوطن ورفع رايته في البطولات وتحفيز الرياضيين كي يسيروا على نهج الصدارة، ووصلنا إلى النسخة الثامنة من الاستفتاء وهو الأول من نوعه على المستوى المحلي لنجوم العام في رياضة الإمارات، بمشاركة 100 شخصية، للتصويت في 6 فئات هي شخصية العام الرياضية، وأفضل رياضي، وأفضل رياضية، وأفضل مؤسسة رياضية، والحدث الأبرز، وأفضل إنجاز في عام 2022.

طرحنا الاستفتاء في الوسط الرياضي، وشمل الرياضيين على مستوى مختلف الألعاب والاتحادات الرياضية والأندية، وعدداً كبيراً من الشخصيات الرياضية التي لها رؤية خاصة في الأحداث والإنجازات، وعدداً من الإعلاميين والمحللين المتابعين للأحداث والإنجازات.

وتصدر مشهد الحديث عن الشخصية الرياضية لعام 2022، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الرئيسة الفخرية لاتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وهو الاختيار الذي صادف أهله تقديراً للإنجازات الكبيرة والدعم اللامحدود والدور الريادي في دعم ملف تمكين المرأة الإماراتية بجميع المجالات، خصوصاً المجال الرياضي. كما حصلت سموها على العديد من الجوائز والأوسمة الفخرية الدولية تكريماً على الإنجازات في مجالات تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، سواء في دولة الإمارات، أو خارجها، وهو ما يُعدّ اعترافاً وتثميناً لجهود سموها وأياديها البيضاء الممتدة لدعم المرأة في مختلف بقاع العالم، وليس على مستوى الدولة فحسب. وقادت «أم الإمارات» جموع المواطنات نحو التمكين في المجالات كافة، حتى رفعن لواء التألق محلياً وعالمياً، واهتمت بالنشء وأخذت بيد الفتيات ودعمت المرأة وشحذت همم المبدعات، من أجل التقدم في مجالات التعليم والصحة والعمل التطوعي والتسامح الإنساني وكل ما يخص الأسرة، مستندة إلى نهج قوامه أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن.

وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك منارة وأيقونة تنهل «بنات زايد» من معينها الذي لا ينضب، وتنعم بخيرات دعمها ورعايتها لهن في عصر ذهبي لم تشهده النساء من قبل، لتحقق المرأة الإماراتية أعلى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والرياضية، ولعل هذا الدعم هو سر إهداء البطلات جميع ألقابهن لسموها. وتسعى بطلات الإمارات لتحقيق الإنجازات من أجل الوصول إلى جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة التي وصلت إلى نسختها السادسة، وهي الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تهدف بشكل رئيس إلى تمكين المرأة وتسليط الضوء على منجزاتها في القطاع الرياضي، خاصة أن التكريم بهذه الجائزة يمثل أغلى وسام. وأسفر الاستفتاء، عن فوز فيصل الكتبي بطل الجو جيتسو بلقب أفضل رياضي وصفية الصايغ بطلة الدراجات بلقب أفضل رياضية، ونال مجلس أبوظبي الرياضي لقب أفضل مؤسسة، فيما حصل مونديال الأندية على لقب أفضل حدث، بينما كان «الإنجاز الأفضل» هو ما حققته بعثة الإمارات في دورة ألعاب التضامن.

أفضل رياضي

في جائزة أفضل رياضي، تربع فيصل الكتبي بطل الجو جيتسو على الصدارة رغم المنافسة الكبيرة لعدد من الرياضيين.

وسبق أن فاز الكتبي باللقب عام 2017، إلا أن الجائزة هذه المرة لها طعم خاص ليس فقط لأنه فاز بميداليتين ذهبيتين بدورة الألعاب العالمية في برمنجهام، وأنه يملك سجلاً حافلاً من العطاء والتميز المتواصل لمدة تقترب من 15 عاماً، وحقق أكثر من 150 ميدالية في مسيرته، بل أيضاً لأنه بات نموذجاً لكل الأجيال القادمة على الطريق والتي تحلم بالمجد.

ودخل قائمة المنافسة زايد الكثيري صاحب ذهبية وزن 56 كجم، ليكون الكثيري أول إماراتي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز الرفيع في الحزام الأسود، والدراج أحمد المنصوري الذي حقق أول ميدالية ذهبية للإمارات في دورة التضامن الإسلامي، التي جرت في قونية التركية، وزميله يوسف ميرزا صاحب الإنجازات الكبيرة على المستوى القاري والعربي وساهم بشكل مباشر في فوز منتخب الدراجات بالعديد من الميداليات على مدار العام والتي تجاوزت 102 ميدالية، كما دخل قائمة السباق علي مبخوت لاعب منتخبنا الوطني والجزيرة الهداف التاريخي لدورينا، وإسماعيل مطر قائد منتخبنا الوطني وفريق الوحدة والذي يملك سجلاً ناصعاً في ملاعب كرة القدم.

أفضل رياضية

حصدت صفية الصايغ، بطلة الدراجات، لقب «أفضل رياضية» بعد الإنجازات التي حققتها في السنوات الأخيرة، إلا أن عام 2022 كان مميزاً لها، بعدما فازت بأول ميدالية تاريخية آسيوية في رياضة الدراجات الهوائية للسيدات، بتحقيقها الميدالية البرونزية في سباق الفردي ضد الساعة فئة تحت 23 عاماً، ضمن منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية المقامة في دوشنبه عاصمة طاجيكستان، بجانب أنها أول لاعبة إماراتية في تاريخ دراجات الإمارات تنضم إلى صفوف فريق محترف وهو فريق «ورلد تور»، بالإضافة إلى تحقيق عدد كبير من الميداليات العربية والمحلية. ونافسها في السباق عدد من اللاعبات منهن فاطمة الحوسني صاحبة ذهبية مسابقة رمي القرص وبرونزية دفع الجلة في الألعاب الخليجية، ولطيفة الكعبي صاحبة ذهبية الوثب الثلاثي وفضية الوثب الطويل في نفس الدورة، وروضة السركال بطلة العالم للناشئين في الشطرنج، التي فازت بالميدالية الفضية في بطولة آسيا للهواة بعمان، وفاطمة خصيف بطلة الكاراتيه، التي حققت العديد من الإنجازات والميداليات، آخرها ذهبية الكوميتيه وزن تحت 68 كجم، في بطولة آسيا للكاراتيه، وشما الكلباني بطلة الجو جيتسو، والتي حققت إنجازات كبيرة منها فضية نزال وزن 62 كجم للحزام البنفسجي في بطولة أبوظبي «جراند سلام» للجو جيتسو بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وموزة الزيودي بطلة أصحاب الهمم، التي حققت الميدالية الفضية في بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم كأس العالم «دبي 2022».

المؤسسة الأولى

نال مجلس أبوظبي الرياضي لقب «أفضل مؤسسة»، بعدما خطف الأضواء بتنظيم عدد كبير من البطولات العالمية، والتي كان لها صدى كبير على المستوى العالمي وسجلت هذه البطولات أرقاماً قياسية من المتابعين، بالإضافة إلى أن هذه البطولات حققت أهدافاً من الاستضافة، بداية من مونديال الأندية وطواف الإمارات للدراجات وبطولة العالم للجو جيتسو وبطولة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، وقائمة طويلة من الأحداث التي جذبت أنظار العالم إلى أبوظبي عاصمة الرياضة وإلى الإمارات بشكل عام.

ودخل سباق المؤسسة الأفضل، مجلس دبي الرياضي الذي نظم أكثر من 400 حدث في عام 2022 ومجلس الشارقة الرياضي، الذي يتبنى الألعاب الفردية ويرسم استراتيجية البطل الأولمبي من الإمارات الباسمة، واتحاد الجو جيتسو الذي سجل تاريخاً غير مسبوق هذا العام بعدد كبير من الميداليات في كل البطولات التي شارك فيها أبطاله، واتحاد الدراجات الذي قدم موسماً استثنائياً بحصد ميداليات تاريخية للمرة الأولى في تاريخ اللعبة على المستوى القاري والعربي، ووصلت إنجازاته إلى 102 ميدالية ملونة، وانضم للسباق أيضاً اتحاد المواي تاي بعد إنجازاته الأخيرة، واتحاد الرجبي الذي حصد 9 إنجازات قارية وعربية ونادي دبي لأصحاب الهمم صاحب الريادة في تنظيم البطولات وتحقيق الإنجازات.

الإنجاز الأبرز

في سباق «أفضل إنجاز»، تصدرت المشهد دورة ألعاب التضامن الإسلامي في نسختها الخامسة، والتي أقيمت بمدينة قونية التركية وحقق وفدنا الرياضي خلالها 10 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و5 ميداليات برونزية، تعد المشاركة الأفضل في تاريخ دورات التضامن.

كما دخلت القائمةَ دورةُ الألعاب العالمية في برمنجهام بالولايات المتحدة الأميركية، ولتي أحرز فيها النجوم 8 ميداليات ملونة ودورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت بعد الفوز بـ50 ميدالية ملونة بواقع 18 ذهبية، و16 فضية، و16 برونزية، ودورة الألعاب العالميّة للكراسي المتحرّكة والبتر والتي شهدت 68 ميدالية لأبطالنا، منها 25 ميدالية ذهبية و26 فضية و17 برونزية.

وضرب أبطال الإمارات موعداً مع إنجازات جديدة في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي، التي أقيمت بمدينة قونية التركية بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة، وشاركت الإمارات فيها بـ53 رياضياً يتنافسون في 9 رياضات فردية مختلفة. وحقق وفدنا الرياضي 10 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و5 ميداليات برونزية، جاءت عن طريق 3 رياضات هي الدراجات والجودو والقوس والسهم لأصحاب الهمم. تعد مشاركة الإمارات في قونية هي الأفضل في تاريخ مشاركاتها بدورات ألعاب التضامن الإسلامي، وذلك منذ النسخة الأولى في جدة عام 2005.

أفضل حدث

تصدر مونديال الأندية السباق في قائمة «أفضل حدث» لعام 2022، والذي أقيم في أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي، ورغم أن الأحداث العالمية كبيرة، إلا أن المونديال نال الصدارة للمرة الثانية، حيث كانت المرة الأولى عام 2017، ودخل قائمة أفضل الأحداث استضافة معسكر منتخب الأرجنتين بطل المونديال، وتنظيم بطولة العالم للشطرنج في إكسبو وبطولة العالم للجو جيتسو، وطواف الإمارات للدراجات وماراثون أدنوك أبوظبي وبطولة سباعيات دبي للرجبي، وسباق الفورمولا-1 في أبوظبي وبطولة أبوظبي العالمية للجو جيتسو.

تاريخ استفتاء «الاتحاد الرياضي»

2014:

شخصية العام: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

الرياضي الأول: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

أفضل رياضية: مريم المطروشي

الحدث الأبرز: الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا- 1

أفضل فريق جماعي: منتخب كرة اليد

أهم لحظة رياضية: ماراثون زايد الخيري بالقاهرة

2015:

شخصية العام: سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم

أفضل إنجاز: برونزية منتخبنا لكرة القدم بكأس آسيا

أفضل رياضي: أحمد خليل

أفضل رياضية: سهام الرشيدي

الحدث الأبرز: اليوم الرياضي الوطني

2016:

شخصية العام: عبدالمنعم الهاشمي

أفضل إنجاز: برونزية توما وإنجاز المعاقين في ريو

أفضل رياضي: عمر عبدالرحمن

أفضل رياضية: نورة الكتبي

الحدث الأبرز: إعلان فوز أبوظبي باستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

2017:

شخصية العام الرياضية: سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان

أفضل إنجاز: أبوظبي لزوارق الفورمولا

أفضل رياضي: فيصل الكتبي

أفضل رياضية: روضة السركال

الحدث الأبرز: مونديال الأندية

2018:

شخصية العام: محمد خلفان الرميثي

أفضل إنجاز: صعود العين لنهائي مونديال الأندية

أفضل رياضي: عمر الفضلي لاعب الجو جيتسو

أفضل رياضية: سارة السناني من أصحاب الهمم

الحدث الأبرز: عام زايد 2018

2019:

شخصية العام: معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان

أفضل إنجاز: منتخب الجو جيتسو

أفضل رياضي: راشد القمزي

أفضل رياضية: نورة الكتبي

الحدث الأبرز: الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

2021:

شخصية العام: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

أفضل رياضي: عبدالله العرياني

أفضل رياضية: حمدة الشكيلي

أفضل مؤسسة: مجلس أبوظبي الرياضي

أفضل حدث: جولة أبوظبي للفورمولا -1



المشاركون في الاستفتاء 2022

1- يوسف البطران

2- إبراهيم عبدالملك

3- نبيل عاشور

4- قيس الظالعي

5- ماجد العصيمي

6- منصور بوعصيبة

7- محمد بن هزام

8- سالم الشامسي

9- خالد الهنائي

10- سليمان النقبي

11- راشد عامر

12- راشد محمد

13- سهيل العريفي

14- سهيل العامري

15- مبارك بن محيروم

16- ناصر الزعابي

17- خلف سالم

18- الطارق العامري

19- ياسر الدوخي

20- محمد عبيد اليماحي

21- الدكتور يوسف الشريف

22- محمد سلطان الزعابي

23- عامر الصيعري

24- علي حمد

25- حسن إسماعيل

26- محمد حمدون

27- الدكتور أحمد سعد الشريف

28- عبد اللطيف الفردان

29- محمد عبدالله الحاج

30- عبد القادر حسن

31- عبدالله سلطان

32- سالم المطوع

33- علي إبراهيم

34- عبدالرحمن محمد

35- عبدالله شاهين

36- عبدالله سالم

37- مسلم الكثيري

38- عادل العامري

39- أحمد عبدالرزاق

40- إبراهيم سالم

41- جمال بن هندي

42- حمدان سعيد

43- سلطان الطاهر

44- محمد عباس

45- عبدالعزيز السلمان

46- أحمد البحر

47- حسن الزرعوني

48- أحمد المطوع

49- علي الأميري

50- منصور الهاشمي

51- ميثاء بن ضاوي

52- أسامة قرقاش

53- أحمد سعيد

54- سعيد الطنيجي

55- محمد شاهين الحوسني

56- إسماعيل راشد

57- علي عمر

58- ناصر الحمادي

59- محمد خميس

60- سعيد محمد

61- علي محمد عبيد البدواوي

62- عبد الرحيم جمعة

63- محمد عبدالله

64- موسى حطب

65- محمد الزعابي

66- نايف المنصوري

67- علي خليل الحوسني

68- مبارك مسعود

69- خالد مراد الرئيسي

70- عبيد سعيد المرزوقي

71- محمد حارب

72- راشد الكمالي

73- زعل بن زعل

74- عادل الحمادي

75- سعيد الخطيبي

76- جاسم الزيودي

77- يوسف عبدالله

78- راشد ناصر آل علي

79- محمد عبدالله

80- نسرين بن درويش

81- علي الناعور

82- حسن حبيب

83- عبدالرحمن أمين

84- طارق الحمادي

85- عبدالله وبران

86- محسن مصبح

87- عدنان حمد

88- سلطان آل علي

89- أحمد أبو الشايب

90- محمد الجوكر

91- رفعت بحيري

92- معن خليل

93- محمد أبو إسماعيل

94- عدنان الغربي

95- أمين الدوبلي

96- وليد فاروق

97- علي الزعابي

98- عمران محمد

99- راشد الزعابي

100- محمد البادع