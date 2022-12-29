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الرياضي

«دوري أدنوك للمحترفين» الأكثر انضباطاً بـ210 آلاف درهم

«دوري أدنوك للمحترفين» الأكثر انضباطاً بـ210 آلاف درهم
30 ديسمبر 2022 01:10

معتصم عبدالله (دبي)

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سجل النصف الأول لـ «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الحالي 2022- 2023 الذي يقف على بُعد جولة على ختام «الدور الأول»، أعلى معدل انضباطي في المواسم الأخيرة، بعدما اقتصرت عقوبات لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة على 11 عقوبة شملت 8 أندية، فيما تجنبت 6 أندية أخرى عقوبات وقرارات اللجنة على مدار الجولات الـ 12 الماضية في مشوار المنافسة.
وتفصيلاً، كشفت إحصائية أعدتها «الاتحاد» بناءً على قرارات لجنة الانضباط خلال الدور الأول لمشوار «دوري أدنوك للمحترفين»، عن إصدار اللجنة 11 قراراً بحق 8 أندية بما فيها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية، والجماهير. وتراجعت محصلة إجمالي الغرامات المالية على أندية المحترفين في الموسم الحالي إلى 210.000 درهم بنهاية الجولة 12، مقابل 573000 درهماً، مع ختام الجولة 13 في الموسم الماضي 2021- 2022 كحصيلة إجمالية لـ 30 عقوبة على الأندية الـ 14 في الدوري، بما فيها الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير.
وعلى غرار الدور الأول في الموسم الماضي، الذي شهد صدارة الشارقة واجهة الغرامات المالية في الدور الأول بإجمالي 190 ألف درهم، حل الشارقة أولاً في الموسم الحالي 2022- 2023، بمجموع غرامات 80 ألف حصيلة 3 العقوبة على 3 قرارات، من بينها تغريم اللاعب ميراليم بيانتش 50 ألف درهم عقوبة الاعتداء على لاعب منافس بدون كرة، و30 ألف غرامة أخرى للحصول على 6 بطاقات صفراء في مباراة واحدة.
وكلفت غرامة أحمد فوزي لاعب نادي الظفرة المشابهة لبيانتش لاعب الشارقة «الاعتداء على لاعب منافس بدون كرة»، اللاعب وناديه غرامة 50 ألف درهم في المركز الثاني للأندية من حيث العقوبات المالية خلال الموسم الحالي.
وتسببت البطاقات الصفراء الست على لاعبي نادي شباب الأهلي في مباراة الجولة الأولى أمام ضيفه الشارقة 0-2، في تغريم «الفرسان» مبلغ 30 ألف درهم، في المقابل جاءت عقوبات الانضباط المالية على ناديي العين والوصل بواقع 25 ألف درهم على كل نادي بسبب سلوك الجماهير.
واقتصرت عقوبات الإنذار ولفت النظر، دون فرض عقوبة مالية على أندية الوحدة، خورفكان، والنصر، في المقابل حافظت 6 أندية شملت عجمان، الجزيرة، اتحاد كلباء، بني ياس، البطائح، ودبا على سجلها خالياً من عقوبات الانضباط على مدار 12 جولة.

دوري أدنوك للمحترفين
دوري المحترفين
لجنة الانضباط
اتحاد الكرة
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