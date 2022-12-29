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«مهرجان الشيخ زايد» للصيد بالصقور: «7» يحلق بذهب «شاهين» و«T43» على قمة «تبع»

«مهرجان الشيخ زايد» للصيد بالصقور: «7» يحلق بذهب «شاهين» و«T43» على قمة «تبع»
30 ديسمبر 2022 01:10

مصطفى الديب (أبوظبي)

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اختتمت أمس «الخميس»، مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور، التي انطلقت يوم 22 من ديسمبر الجاري، بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، حيث أقيمت المسابقة لفئتين الأولى للعام والثانية لأصحاب السمو الشيوخ.
وشهد اليوم الأخير إقامة منافسات شوطي الجير شاهين- فرخ والجير تبع - فرخ لأصحاب السمو الشيوخ.
وأسفرت نتائج شوط الجير شاهين - فرخ عن فوز الصقر 7 لـ «إم 7» بالميدالية الذهبية والمركز الأول فيما حل الصقر 77 لنفس المالك وصيفاً وحصد الميدالية الفضية أما المركز الثالث فكان من نصيب الصقر 59 لـ«إف 3 كي».
فيما نجح الصقر «t43» لـ «النيف - ج» في حصد ذهبية شوط الجير تبع - فرخ لفئة أصحاب السمو الشيوخ الذي اختتمت به البطولة، وحل ثانيا في الشوط الختامي الصقر 172 للظفرة فالكون 1 ثانيا أما المركز الثالث فكان من نصيب الصقر 59 لـ «إف 3 كي».
وجاءت منافسات اليوم الأخير حماسية وقوية سيطرت عليها الإثارة حيث لم تكن الفوارق في الأمنة كبيرة ولم تتخط الجزأين من الثانية الواحدة بين بعض الصقور.
من جانبه وجه سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين الشكر للمشاركين على التعاون المثمر والالتزام التام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للمسابقة، مشيراً إلى أن التعاون بين الجميع أثمر عن خروج الصورة بالشكل الرائع التي خرجت عليه.
وشدد على أن مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور كانت عامرة بالكثير من الندية والإثارة سواء في أشواط العامة أو أشواط أصحاب السمو الشيوخ.
وأشاد بحجم المشاركة وقال: بكل تأكيد المشاركة الكبيرة تؤكد مدى عشق الجميع لتراث الآباء والأجداد من خلال الحرص على التواجد في مثل هذا المحفل التراثي الكبير.
وأخيراً وجه المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين الشكر للقائمين على مهرجان الشيخ زايد على التعاون المثمر من أجل نجاح المسابقة وخروجها بالصورة التي تليق باسم ومكانة المهرجان الذي يحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها.

الصيد بالصقور
نادي أبوظبي للصقارين
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