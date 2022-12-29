الجمعة 30 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أبوظبي للدراجات» يدشن مشروع تطوير مسار العين بتكلفة 8 ملايين درهم

«أبوظبي للدراجات» يدشن مشروع تطوير مسار العين بتكلفة 8 ملايين درهم
29 ديسمبر 2022 20:01


أبوظبي (وام)
يدشن نادي أبوظبي للدراجات 13 يناير المقبل مشروع تطوير وتأمين مسار الدراجات الهوائية في منطقة البطين بمدينة العين، والذي يبلغ طوله 23 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين درهم. يأتي المشروع ضمن جهود الجهات المعنية بأبوظبي في تعزيز نمط الحياة الصحية لجميع أفراد المجتمع بدولة الإمارات.
وأوضح النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، أن الاستعدادات تجرى حالياً على قدم وساق للانتهاء من المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد، حرصًا على المساهمة في مسيرة النمو والتطور بدولة الإمارات من خلال التركيز على الجوانب الخاصة بتحسين جودة الحياة، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي وحيوي. 

وأشار إلى أن المشروع يعد أحد الإنجازات المهمة لمدينة العين في مجالات التنمية الحضارية والعمرانية وتطوير البنية التحتية.
وأضاف: المشروع يمثل بداية موفقة وقوية لعام 2023، ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة تنفيذ مشاريع طموحة وإطلاق مبادرات مميزة، بتوفير أماكن تساهم في تشجيع السكان على ممارسة الرياضة بشكل عام وهواية ركوب الدراجات الهوائية بشكل خاص، مع مراعاة أن تكون البنية التحتية في المناطق السكنية المجاورة للمسار تشجع وتسهل عملية وصول السكان لممارسة هذه الرياضة لما لها من فوائد صحية عديدة. 

وأكد أن بلدية مدينة العين المعنية بتنفيذ المشروع، راعت عند تنفيذها عمليات تعديل وتصحيح المسارات، تطبيق أفضل المعايير والمواصفات الفنية العالمية، بما يتوافق مع طبيعة المناطق التي تغطيها المسارات وحركة المرور فيها، فضلاً عن توفير كافة وسائل الأمن والسلامة لمستخدمي الدراجات. 

وأشار إلى أنه تم تزويد المسارات بكاميرات عين الصقر وكاميرات مراقبة تعمل على مدار 24 ساعة يومياً وعلى مدار جميع أيام الأسبوع. 

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تعزز وعي مستخدمي الدراجات الترفيهية بإرشادات السلامة
مدية آل مكتوم تتوج بلقب السيدات في «السلم للدراجات»

وقال النخيرة الخييلي: يعد مشروع تطوير مسار الدراجات الهوائية بمدينة العين، إضافة نوعية لحزمة مشروعات البنية التحتية التي تنفذها حكومة أبوظبي، لتشجيع الأنشطة الرياضية والترفيهية للارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة، وتسهيل الوصول بين المشاريع التطويرية ومناطق الجذب. 

وأضاف أن المسار يخدم العديد من المناطق الحيوية الممتدة على شارع الشيخ حمدان بن محمد بمدينة العين منها البطين، والخبيصي، والمرخانية، والطوية، والجيمي، والدهماء، والسلامات، ويمكن للجمهور الاستفادة من حزمة المرافق الخدمية الأخرى التي يعكف النادي على توفيرها خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح الخييلي أن المشروع يعد جزءًا من مخطط شامل أقرته الجهات المعنية ودائرة البلديات والنقل، لتطوير مسارات الدراجات الهوائية، ويهدف لربط جميع المناطق الحيوية في المدينة، بمنظومة متكاملة من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية تلبي احتياجات كافة ممارسي هذه الرياضة.

الدراجات الهوائية
الدراجات
نادي أبوظبي للدراجات
النخيرة الخيلي
آخر الأخبار
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
دنيا
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
27 ديسمبر 2022
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
دنيا
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
27 ديسمبر 2022
بايدن يوقع قانون الموازنة يتضمنها مليارات الدولارات لأوكرانيا
عربي ودولي
بايدن يوقع قانون الموازنة يتضمنها مليارات الدولارات لأوكرانيا
اليوم 17:14
إيقاف 11 لاعباً بعد مشاجرة!
الرياضي
إيقاف 11 لاعباً بعد مشاجرة!
اليوم 16:41
بوتين يدعو نظيره الصيني إلى زيارة موسكو العام المقبل
عربي ودولي
بوتين يدعو نظيره الصيني إلى زيارة موسكو العام المقبل
اليوم 16:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©