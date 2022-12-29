راشد بن سعود يشهد اليوم الختامي لمهرجان أم القيوين للهجن

أم القيوين (وام)

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، ختام منافسات مهرجان أم القيوين الـ 17 لسباقات الهجن العربية الأصيلة بميدان اللبسة في أم القيوين. كما شهد المنافسات الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، وعدد من الشيوخ وأبناء القبائل والمواطنين وضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة.

وتضمن السباق 10 أشواط، منها 4 أشواط لسن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ والجماعة لمسافة 6 كيلومترات، و4 أشواط لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ والجماعة لمسافة 5 كيلومترات، وشوطان لسن الحقايق لهجن أصحاب السمو الشيوخ والجماعة ولمسافة 4 كيلومترات.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي عن فوز «الظبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والمضمر عبيد محمد بالضبيعه بالشوط الأول، وذهب كأس الشوط الثاني لـ «منحاف» لمطر عيسى مطر الفلاحي، والشوط الثالث «خيره» لراشد محمد مطر الكيبالي.

وكان الشوط الرابع من نصيب «مينونه» للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والمضمر سالم نايع بالشاوي الغفلي، والشوط الخامس «الشاهينية» لهجن سيح السلم والمضمر حمد علي العويسي، بينما ذهب الشوط السادس لـ «هيبة» لعبدالله سيف بن عنتر الغفلي، والشوط السابع لـ «الواعية» لعبدالله عبيد حمد نوره العامري، والشوط الثامن «غزل» لحمد عبدالكريم مزعل عثمان السعيد.

وكان كأس الشوط الختامي من نصيب «حورية» لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والمضمر طارش راشد المسافري.

وقام سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، يرافقه الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، في ختام الأشواط، بتتويج وتسليم الكؤوس للفائزين بالمراكز الأولى من الأشواط، وتكريم المساهمين والداعمين للمهرجان.