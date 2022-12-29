أروابارينا رداً على استبعاد مبخوت: أبحث عن مميزات أخرى في التشكيلة



معتز الشامي (دبي)



قطع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني الأول، بطموح «الأبيض» في المنافسة على لقب كأس «خليجي 25» المقررة بالبصرة في العراق خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير والتي يستهل فيها مشواره بلقاء البحرين مساء السبت المقبل ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية والتي تضم أيضاً الكويت وقطر.

وقال أروابارينا، خلال مؤتمر صحفي عقد بنادي النصر وسبق المباراة الودية الأخيرة لـ«الأبيض» أمام ضيفه لبنان مساء اليوم على استاد آل مكتوم، «هدفنا الوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب واللعب بشكل جيد ومشرف في كأس الخليج».

وأوضح «أن القائمة الحالية للمنتخب تضم 25 لاعباً، حيث سيتم استبعاد لاعبين قبل موعد السفر إلى البصرة الاثنين المقبل»، وتابع: «سنمنح اللاعبين راحة قصيرة بعد ودية لبنان، على أن يكون السفر للعراق الاثنين المقبل وأداء أول حصة تدريبية في نفس يوم الوصول، وسيكون أمامنا نحو 5 أيام على ضربة البداية أمام البحرين».

واستعرض أروابارينا آلية اختيار اللاعبين لقائمة المنتخب الحالية لكأس الخليج، والتي تضمنت المعيار الرياضي، الإصابات، إصابات الجولة الأخيرة، الاستبعاد بقرارات انضباطية، الظروف العائلية، وأوضح «الاستدعاء تم بناءً على معايير عدة، تصدرها المعيار الرياضي والحركية في الملعب والروح»، ونوه إلى حرص الجهاز الفني على الحضور المستمر والدائم في تدريبات الأندية خلال المعسكرات والمباريات الرسمية، من أجل تشكيل فكرة كاملة عن جميع اللاعبين.

وأضاف «راعينا ظروف الإصابات وحاجة بعض اللاعبين للاستشفاء لأوقات أطول، كما واجهنا إصابات جديدة خلال الجولة الأخيرة للدوري»، وذكر أن آلية استدعاء اللاعبين للقائمة تجنبت أيضاً من أوقعت بحقهم عقوبات انضباطية، وتابع «أنا على قناعة أن لكل قرار عواقب محتملة، وعلى الجميع أخذ العبرة»، ولفت إلى أن بعض اللاعبين أيضاً واجهوا ظروفاً عائلية، مستدلاً بمدافع شباب الأهلي وليد عباس صاحب الأداء المميز وقوة الشخصية داخل وخارج الملعب.

وحول أسباب استبعاد علي مبخوت الهداف التاريخي للمنتخب، أوضح أروابارينا: «أعرف أهمية مبخوت للمنتخب ولجميع اللاعبين، ولدي علاقة مميزة كما هي بين المدرب واللاعب، ومبخوت تواجد معنا في أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية، وما يهمني الالتزام وروح الفريق وهذا ما نركز عليه، وأبحث عن مميزات أخرى داخل الملعب كفريق».

وشدد مدرب «الأبيض» على أن «لائحة المنضمين للمنتخب تم تفصيلها للتفكير بالمشاركة في كأس الخليج بهدف الظهور بشكل مشرف والذهاب إلى أبعد نقطة، وبدون أن نفكر أبعد من كأس الخليج».

وتابع «همي كتابة فريق جديد في تاريخ كرة القدم بمساعدة اللاعبين والجهاز الفني، ونرغب في أن نكون فريقاً مؤثراً في المباريات الرسمية وكأس الخليج، وأتمنى أن ينعكس العمل والجهد المبذول من الجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الماضية على المشاركة المرتقبة في كأس الخليج»، لافتاً إلى أن كأس العالم الأخيرة في قطر 2022 أكدت أهمية اللعب الجماعي كونه الأكثر تميزاً للمنتخبات.

وحول رسالته للشارع الرياضي، قال مدرب «الأبيض»: «يجب علينا الظهور بروح قتالية وبشكل مشرف ونثق في ردة الفعل الداعمة من الشارع الرياضي للاعبين والمنتخب، والروح القتالية والشخصية القوية أهم المطلوبات للفوز بلقب كأس الخليج، ويجب أن نلعب كفريق واحد وشخصية قوية».