الجمعة 30 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أروابارينا رداً على استبعاد مبخوت: أبحث عن مميزات أخرى في التشكيلة

أروابارينا رداً على استبعاد مبخوت: أبحث عن مميزات أخرى في التشكيلة
29 ديسمبر 2022 19:30


معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يخوض «التجربة اللبنانية» استعداداً لـ«خليجي 25»
رئيس الاتحاد العراقي يطلع على تجهيزات ملاعب «خليجي 25»


قطع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني الأول، بطموح «الأبيض» في المنافسة على لقب كأس «خليجي 25» المقررة بالبصرة في العراق خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير والتي يستهل فيها مشواره بلقاء البحرين مساء السبت المقبل ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية والتي تضم أيضاً الكويت وقطر.
وقال أروابارينا، خلال مؤتمر صحفي عقد بنادي النصر وسبق المباراة الودية الأخيرة لـ«الأبيض» أمام ضيفه لبنان مساء اليوم على استاد آل مكتوم، «هدفنا الوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب واللعب بشكل جيد ومشرف في كأس الخليج».
وأوضح «أن القائمة الحالية للمنتخب تضم 25 لاعباً، حيث سيتم استبعاد لاعبين قبل موعد السفر إلى البصرة الاثنين المقبل»، وتابع: «سنمنح اللاعبين راحة قصيرة بعد ودية لبنان، على أن يكون السفر للعراق الاثنين المقبل وأداء أول حصة تدريبية في نفس يوم الوصول، وسيكون أمامنا نحو 5 أيام على ضربة البداية أمام البحرين».
واستعرض أروابارينا آلية اختيار اللاعبين لقائمة المنتخب الحالية لكأس الخليج، والتي تضمنت المعيار الرياضي، الإصابات، إصابات الجولة الأخيرة، الاستبعاد بقرارات انضباطية، الظروف العائلية، وأوضح «الاستدعاء تم بناءً على معايير عدة، تصدرها المعيار الرياضي والحركية في الملعب والروح»، ونوه إلى حرص الجهاز الفني على الحضور المستمر والدائم في تدريبات الأندية خلال المعسكرات والمباريات الرسمية، من أجل تشكيل فكرة كاملة عن جميع اللاعبين.
وأضاف «راعينا ظروف الإصابات وحاجة بعض اللاعبين للاستشفاء لأوقات أطول، كما واجهنا إصابات جديدة خلال الجولة الأخيرة للدوري»، وذكر أن آلية استدعاء اللاعبين للقائمة تجنبت أيضاً من أوقعت بحقهم عقوبات انضباطية، وتابع «أنا على قناعة أن لكل قرار عواقب محتملة، وعلى الجميع أخذ العبرة»، ولفت إلى أن بعض اللاعبين أيضاً واجهوا ظروفاً عائلية، مستدلاً بمدافع شباب الأهلي وليد عباس صاحب الأداء المميز وقوة الشخصية داخل وخارج الملعب.
وحول أسباب استبعاد علي مبخوت الهداف التاريخي للمنتخب، أوضح أروابارينا: «أعرف أهمية مبخوت للمنتخب ولجميع اللاعبين، ولدي علاقة مميزة كما هي بين المدرب واللاعب، ومبخوت تواجد معنا في أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية، وما يهمني الالتزام وروح الفريق وهذا ما نركز عليه، وأبحث عن مميزات أخرى داخل الملعب كفريق».
وشدد مدرب «الأبيض» على أن «لائحة المنضمين للمنتخب تم تفصيلها للتفكير بالمشاركة في كأس الخليج بهدف الظهور بشكل مشرف والذهاب إلى أبعد نقطة، وبدون أن نفكر أبعد من كأس الخليج».
وتابع «همي كتابة فريق جديد في تاريخ كرة القدم بمساعدة اللاعبين والجهاز الفني، ونرغب في أن نكون فريقاً مؤثراً في المباريات الرسمية وكأس الخليج، وأتمنى أن ينعكس العمل والجهد المبذول من الجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الماضية على المشاركة المرتقبة في كأس الخليج»، لافتاً إلى أن كأس العالم الأخيرة في قطر 2022 أكدت أهمية اللعب الجماعي كونه الأكثر تميزاً للمنتخبات.
وحول رسالته للشارع الرياضي، قال مدرب «الأبيض»: «يجب علينا الظهور بروح قتالية وبشكل مشرف ونثق في ردة الفعل الداعمة من الشارع الرياضي للاعبين والمنتخب، والروح القتالية والشخصية القوية أهم المطلوبات للفوز بلقب كأس الخليج، ويجب أن نلعب كفريق واحد وشخصية قوية».

رودلفو أروابارينا
منتخب الإمارات
الأبيض
كأس الخليج العربي
آخر الأخبار
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
دنيا
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
27 ديسمبر 2022
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
دنيا
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
27 ديسمبر 2022
بايدن يوقع قانون الموازنة يتضمنها مليارات الدولارات لأوكرانيا
عربي ودولي
بايدن يوقع قانون الموازنة يتضمنها مليارات الدولارات لأوكرانيا
اليوم 17:14
إيقاف 11 لاعباً بعد مشاجرة!
الرياضي
إيقاف 11 لاعباً بعد مشاجرة!
اليوم 16:41
بوتين يدعو نظيره الصيني إلى زيارة موسكو العام المقبل
عربي ودولي
بوتين يدعو نظيره الصيني إلى زيارة موسكو العام المقبل
اليوم 16:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©