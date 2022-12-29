أبوظبي تستضيف السوبر الأرجنتيني 20 يناير في ستاد هزاع بن زايد



أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي يوم الجمعة 20 يناير المقبل مباراة كأس السوبر الأرجنتيني، في ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، التي تمتد لأربع سنوات.

ويجمع النهائي الجماهيري المرتقب، بوكا جونيورز بطل الدوري في أكتوبر الماضي، بنظيره راسينج كلوب بطل الكأس في نوفمبر الماضي، في واحدة من أقوى مباريات كرة القدم في أميركا الجنوبية والعالم أجمع، حيث سيتمكن عشاق المستديرة من جميع أنحاء العالم من الاستمتاع بهذا اللقاء التاريخي خارج حدود الأرجنتين، وسط أجواء كرنفالية، تتزامن مع تألق المنتخب الأرجنتيني وتحقيقه لقب بطولة العالم لكرة القدم التي أقيمت مؤخراً في قطر.

وجدد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي ترحيبه بإقامة كأس السوبر الأرجنتيني في أبوظبي، مشيراً إلى أن أبوظبي على أهبة الاستعداد لاستضافة مميزة للمباريات الجماهيرية الكبرى، والتي تأتي ضمن أهداف مجلس أبوظبي الرياضي لترسيخ سمعة ومكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة.

وقال: «استضافتنا لكأس السوبر الأرجنتيني تعتبر امتداداً للاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الذي أثبت علو كعبه، وخصوصاً بعد فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم (قطر 2022)، ما يعزز شراكاتنا المهمة مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية في صناعة الفعاليات الرياضية الكبرى، التي تسهم في تعزيز ريادة أبوظبي للمشهد الرياضي العالمي واحتضانها لنخبة المنتخبات والفرق والأبطال على أرضها».

من جانبه قال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: «إنه لمن دواعي سرورنا العودة مجدداً إلى أبوظبي، لنقدم للجماهير العاشقة لكرة القدم، وجبة كروية دسمة، بلقاء مثير يجمع بين فريقين أرجنتينيين كبيرين، بوكا جونيورز وراسينج كلوب».

وأضاف قائلاً: «سعداء جداً بالعودة إلى أبوظبي، حيث لمسنا في نوفمبر الماضي الدفء وحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال من شركائنا في مجلس أبوظبي الرياضي، ونعد الجميع بالاستمرار في توسيع آفاق شراكتنا مع أبوظبي، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف».

الجدير بالذكر أن مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كانا قد أعلنا في يونيو الماضي 2022 عن اتفاقية شراكة طويلة الأمد، بدأت باستضافة معسكر المنتخب الأرجنتيني في نوفمبر الماضي، تحضيراً لمنافسات نهائيات كأس العالم، لتصل الاتفاقية إلى محطتها الثانية باستضافة كأس السوبر الأرجنتيني 20 يناير القادم، علماً بأن تذاكر المباراة متوفرة الآن عبر الموقع الإلكتروني بلاتينيوم لست دوت نت.

الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: www.afa.org.ar

الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس أبوظبي الرياضي: https://www.adsc.ae/en/