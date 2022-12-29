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ماسة عدنان تنتزع لقب السيدات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

ماسة عدنان تنتزع لقب السيدات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة
29 ديسمبر 2022 17:35

 

محمد حسن (دبي)
أحرزت إسطبلات «أف 3» المركزين الأول والثاني خلال سباق السيدات لمسافة 101 كيلومتر، في فاتحة فعاليات النسخة «15» لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي أقيم امس بمدينة دبي الدولية للقدرة.
ونظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، ورصدت له جوائز قيمة للفائزات، حيث تنال صاحبة المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما تنال صاحبات المراكز من الرابع وحتى السابع عشر مبالغ مالية مغرية.
وانتزعت المركز الأول الفارسة ماسة عدنان على صهوة الفرس «النيز جميلة»، قاطعةً المسافة الكلية بزمن قدره 3:24:40 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 29.61 كلم/ ساعة.
وجاءت في المركز الثاني رفيقتها في الإسطبل بثينة خالد الرضا على صهوة الجواد «سارجون» مسجلة زمناً قدره 3:24:43 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث الأرجنتينية كاتلينا باستونز على صهوة «اتالا جاكيم» لإسطبلات «جميرا» بزمن قدره 3:25:08 ساعة.
عقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق.
وجاء السباق قوياً ومثيراً وتميز بالسرعة في جميع مراحله، لا سيما المرحلة الأخيرة التي كانت الفيصل بين الفارسات بعد تقارب المسافات بينهن في المراحل الأولى.
ونجحت الفارس ماسة عدنان في تحقيق اللقب بعد أداء قوي ورائع، مستفيدةً من قوة الفرس «النيز جميلة» التي حققت فوزها الأول بعد نتائج مميزة في عدد من السباقات، كما أن الفوز هو الأول للفارسة ماسة بمدينة دبي للقدرة والأول لها أيضاً بالموسم.
وأعرب محمد عيسى العظب عن سعادته بالانطلاقة المميزة لمهرجان سمو ولي عهد دبي، الذي قال إنه يأتي احتفاء بالعطاء والجهد الذي بذله سموه في تطوير رياضة الفروسية بصورة عامة وسباقات القدرة بصورة خاصة.
وقال: إن السباق جاء قوياً وشهد مشاركة كبيرة لمعظم الإسطبلات التي تحرص على التواجد في مثل هذه المناسبات المهمة، مضيفاً أن السباق شهد أيضاً تنافساً قوياً وفي النهاية كان التفوق لإسطبلات «أف3».
من جانبها أعربت بطلة السباق ماسة عدنان، عن سعادتها بالفوز بلقب السيدات ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي، وقالت إن الفوز بهذا اللقب شرف كبير لها لأنه يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع.
وقالت: إن السباق شهد تنافساً قوياً في جميع مراحله، مشيدة بالفرس القوية «النيز جميلة» التي وصفتها بالجبارة، كما أشادت بطاقم عمل إسطبلات «أف3» الذي قدم لها الدعم لتحقيق هذا الفوز.

المراكز الأولى في السباق
الأول: ماسة عدنان «أف3»
الثاني: بثينة خالد الرضا «أف3»
الثالث: كاتلينا باستونز «جميرا»
الرابع: فيرونيكا سيمولا «الريف أشعب»
الخامس: ميلينا منديز «أم7»

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سباق القدرة
مهرجان ولي عهد دبي للقدرة
القدرة
مدينة دبي الدولية للقدرة
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