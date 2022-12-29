«المحترفين» تعلن برنامج الدور الثاني للدوري وموعد الختام

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين، عن مواعيد الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين، والذي ينطلق مع الجولة 14 يومي 27 و28 يناير المقبل، على أن يكون ختام المسابقة يوم 26 مايو 2023.

وبحسب جدول الدور الثاني، تقام الجولة 15، يومي 4 و5 فبراير المقبل، فيما تقام الجولة 16 يومي 10 و11 من الشهر نفسه.

وتنطلق الجولة 17 يوم 14 فبراير بلقاء شباب الأهلي والظفرة، لإتاحة المجال لشباب الأهلي للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وتتواصل الجولة يومي 17 و18 فبراير.

وتقام الجولة 18 يومي 2 و3 مارس 2023، تليها الجولة 19 يومي 10 و11 مارس، على أن تقام الجولة 20 يومي 8 و9 أبريل، والجولة 21 يومي 16 و17 أبريل، ثم الجولة 22 يومي 24 و25 أبريل.

وستقام الجولة 23 أيام 6 و7 و8 مايو المقبل، على أن تقام آخر ثلاث جولات بنفس اليوم بشكل مبدئي لضمان الشفافية والتساوي في حسابات المنافسة، حيث تقام الجولة 24 يوم 13 مايو، والجولة 25 يوم 21 مايو، والجولة 26 يوم 26 مايو.

يذكر أن دوري أدنوك للمحترفين يستأنف منافساته يومي 22 و23 يناير بإقامة الجولة 13، حيث تتوقف المنافسات حالياً من أجل دعم مشاركة منتخبنا الوطني في كأس الخليج.

وأكد حسن طالب المري، عضو رابطة المحترفين ورئيس اللجنة الفنية، أن اعتماد مواعيد الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين، جاء بعد التنسيق مع كافة الجهات من شركاء النجاح من أجل انتقاء أفضل المواعيد التي تعزز الجوانب الفنية والجماهيرية والتسويقية للمنافسات، مع مراعاة بقية بطولات الموسم والاستحقاقات التي تخوضها الأندية ومنتخبنا الوطني، ووفق الخطة الاستراتيجية 2020-2030 للرابطة، التي نسعى من خلالها إلى تطوير كرة القدم الإماراتية بوصفه الهدف الأسمى، والارتقاء بجميع الأسس التي من شأنها أن تضمن سير دوري أدنوك للمحترفين وفق الأهداف المحددة له.

وأشار المري إلى مراعاة إقامة الجولات إلى أقصى حد ممكن خلال عطل نهاية الأسبوع، من أجل إتاحة المجال أمام الجماهير لمواصلة الحضور بالأعداد الكبيرة التي شهدناها في الجولات الماضية، والتي عززت التنافس فيما بينها في مبادرة «دوري الجماهير»، وانعكست على المستويات الفنية على أرض الملعب في ظل التقارب بالأداء بشكل كبير والنتائج التي جعلت الفرق قريبة من بعضها البعض على سلم الترتيب.