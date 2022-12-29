«الملك 26».. الصدارة الأقل في عصر الاحتراف!

علي معالي (دبي)

صدارة دوري أدنوك للمحترفين، التي يحتلها الشارقة برصيد 26 نقطة بعد مرور 12 جولة، تعتبر هي الأقل منذ انطلاق عصر الاحتراف في موسم 2008 2009، حيث وصلت النقاط في بعض المواسم إلى 32 نقطة في 12 جولة، وهو ما يؤكد أن الموسم الحالي غاية في الصعوبة بين كافة فرق المقدمة والمنافسة على القمة، حيث نجد أن الفارق بين المتصدر والوصيف هو نقطة واحدة، ليس هذا فحسب، بل إن الترتيب من الثالث حتى الخامس يشهد تشابكاً كبيراً بين عجمان والوحدة والجزيرة ولكل فريق 23 نقطة يليهم الوصل بـ 22 نقطة.

وخلال المواسم السابقة، نجد أن الجزيرة كان الأكثر في حصد النقاط بعد 12 جولة، برصيد 32 نقطة، وحدث ذلك في موسمين متتاليين 2009-2010,2010-2011، يليه نادي العين بـ 31 نقطة موسمي 2012-2013، و2015-2016.

ولم تكن هناك صدارة مزدوجة للقمة، إلا في موسم واحد فقط جمعت بين العين والشارقة برصيد 28 نقطة وذلك في موسم 2018-2019، وهو الموسم الذي شهد عودة «الملك» لعصره الذهبي، حيث توج في نهايته بلقب الدوري بعد غياب 23 عاماً.

وخلال السنوات الماضية كان فريق العين الأكثر تصدراً في عدد المرات برصيد 7 مرات 2011-2012 برصيد 27 نقطة، و2012-2013 بـ31 نقطة، 2014-2015 برصيد 27 نقطة، 2015-2016 برصيد 31 نقطة، 2017-2018 بـ 28 نقطة، وفي الموسم التالي بالتساوي مع الشارقة برصيد 28 نقطة، 2021-2022 برصيد 30 نقطة.

ويأتي نادي الجزيرة في المركز الثاني برصيد 4 مرات مواسم 2008-2009 برصيد 29 نقطة، والموسم التالي بـ 32 نقطة، وموسم 2010-2011 بـ 32 نقطة، وموسم 2016-2017 بـ 29 نقطة، وحل الشارقة في المركز الثالث بـ 3 مرات مواسم 2018-2019 مشاركة مع العين برصيد 28 نقطة، 2020-2021 برصيد 29 نقطة والموسم الحالي بـ 26 نقطة، وجاء شباب الأهلي في المركز الرابع بمرتين فقط موسمي 2013-2014، و2019-2020 برصيد 29 نقطة.