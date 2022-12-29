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الرياضي

«دبي البحري» يحتفي بشركاء النجاح مع ختام 2022

«دبي البحري» يحتفي بشركاء النجاح مع ختام 2022
29 ديسمبر 2022 16:00

 
دبي (الاتحاد)
حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توجيه الشكر والامتنان مع نهاية عام 2022 إلى شركاء النجاح في تنظيم فعاليات وسباقات النادي في الموسمين 2021-2022 و2022-2023 وذلك بتكريم ممثلي مختلف الجهات المتعاونة في الحفل الختامي لأغلى بطولات الموسم الذي أقيم في منقطة الجداف بعد نهاية سباق النسخة رقم 26 من حدث كاس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما.
وقام سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه خالد خميس بن دسمال عضو مجلس إدارة النادي ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي ومحمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية بتسليم ممثلي الجهات المتعاونة الدروع التذكارية في الحفل إضافة إلى بعض الشخصيات التي تسهم دائما في إنجاح الفعاليات.
وأكد سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن النجاحات المتواصلة التي تسجلها فعاليات النادي في مختلف المواسم ما كان لها ان تتحقق لو لا الجهود المخلصة والتعاون الرائع من قبل شركاء النجاح من الجهات المتعاونة والدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية منوها إلى أن تقدير هذه الجهود واجب متمنيا استمرار هذه الصور الجميلة في المستقبل. 

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