الريال وليفربول.. من يحسم صفقة بيلينجهام؟

أنور إبراهيم (القاهرة)

تضع إدارة ريال مدريد الإسباني، نجم خط الوسط الإنجليزي جودي بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند الألماني، هدفاً رئيسياً لها، من أجل زيادة تدعيم خط وسط الفريق، وجعله الأفضل على الإطلاق خلال السنوات العشر القادمة، بانضمامه إلى الفرنسيين تشواميني وكامافينجا والأوروجواياني فالفيردي، مثلما كان هذا الخط رهيباً طوال العقد الماضي بوجود البرازيلي كاسيميرو والكرواتي مودريتش والألماني توني كروس.

ولأن كأس العالم تبرز دائماً النجوم المتميزة التي تحظى بمنافسة الأندية الكبرى، فقد كان الريال سباقاً في هذا الاتجاه ولا يقلقه سوى ظهور ليفربول الإنجليزي في الصورة، حيث يجري النجم الإنجليزي جوردان هندرسون اتصالاته مع بيلينجهام في محاولة لإقناعه بالانضمام للريدز في الميركاتو الشتوي القادم أو على أقصى تقدير في الصيف المقبل.

ورغم المحاولات الرياضية من جانب هندرسون، والمادية من جانب إدارة «الريدز»، إلا أن بيلينجهام أبلغ فيما يبدو المقربين منه بأنه يرغب في اللعب لريال مدريد، وإذا ما سارت الأمور كما يتوقعها الفريق الملكي الإسباني، فإن هذا النجم الإنجليزي الموهوب سيكون لاعباً في «سانتياجو برنابيو»، إن لم يكن هذا الشتاء، فعلى أقصى تقدير في الصيف، بشرط أن يتوصل الريال في مفاوضاته مع ناديه الألماني إلى اتفاق نهائي لحسم هذه الصفقة، طالما إن رغبة اللاعب في مصلحة «الميرينجي».

وحتى الآن يتردد أن دورتموند يتمسك بلاعبه ويرفض التفريط فيه لصغر سنه «19عاماً»، ولما يمثله من قوة كبيرة في خط وسط الفريق، ولكنه قد يضطر إزاء ضغوط الريال وإغراءاته إلى الإذعان، ولكن بعد فرض شروطه المادية التي قد تتجاوز الـ120 مليون يورو، وهو ما يدركه جيداً النادي الإسباني ويوافق عليه طالما إن المبلغ في حدود إمكاناته.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن هناك اسماً آخر مطروحاً في أروقة ريال مدريد وليفربول، هو الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الذي تألق بدوره مع منتخب «التانجو» في المونديال الأخير، غير أن الأولوية عند الميرينجي لنجم بروسيا دورتموند، وهي نفس الأولوية عند ليفربول، فمن يحسمها في نهاية المطاف؟