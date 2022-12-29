اتحاد السلة يدعم شباب الأهلي لمواجهة الهلال في «غرب آسيا»

علي معالي (دبي)

قرر اتحاد السلة تأجيل مباراة الوصل وشباب الأهلي في الجولة رقم 13 من بطولة الدوري التي كان مقررا إقامتها يوم غد الجمعة وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقا، وجاء التأجيل لكي يستعد شباب الأهلي لخوض الجولة الثالثة من بطولة غرب آسيا بلقاء الهلال السعودي الاثنين المقبل بالمجموعة الأولى، حيث يمثل الفرسان السلة الإماراتية في هذه التصفيات القارية للبطولة بنظامها الجديد والذي يتم تطبيقه لأول مرة هذا الموسم بنظام الذهاب والإياب.

وكان شباب الأهلي قد حقق انتصارين متتاليين على البشائر العماني في الجولة الأولى بنتيجة 71- 69، وعلى كاظمة الكويتي 91- 86، ليعتلي القمة متساويا في الرصيد مع الهلال، ودعما من اتحاد السلة لمسيرة شباب الأهلي في هذه التصفيات تقرر تأجيل المباراة المحلية ضد الوصل.

وعقب المباراة الأخيرة ضد كاظمة سادت حالة من الارتياح والسعادة بين الفرسان لتحقيق الانتصار الثاني، ويستعد الفريق بمنتهى القوة والتركيز لملاقاة الهلال على صالة شباب الأهلي بدبي.

وعبر زوران زوبفيتش مدرب الفرسان عن ثقته في عناصر الفريق معلقا عقب مباراة كاظمة الأخيرة قائلا: «مباراة رائعة وشهدت ندية بين الفريقين، ونجحنا في تحقيق انتصار مهم في مشوار البطولة، ولعب أفراد الفريق بمسؤولية خلال اللقاء، وكانت هناك بعض الجزئيات الصغيرة استطعنا من خلال متابعتنا أن نقوم ببعض الحلول التي مكنتنا من الفوز بالنتيجة».

وأشاد سعيد مبارك لاعب شباب الأهلي بالمستوى الذي أظهره الفريق بشكل عام والروح القتالية التي لعبوا بها أمام فريق كاظمة وقال «قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق يمتلك خامات جيدة من اللاعبين، ورجحت كفتنا في الربع الأول وتقاسمنا الفرص بقية المباراة، وأن الحضور الجماهيري كان جيدا وهو ما دفعنا إلى أن نقدم لهم نتيجة المباراة وانتصار الفرسان في النهاية».

من ناحية أخرى تقام يوم غد مباراتان في الجولة 13 من الدوري حيث يلتقي البطائح مع الوحدة، والنصر مع الظفرة في السابعة والربع مساء.