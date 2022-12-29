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«القوس والسهم» يستعرض نتائج المشاركة الآسيوية

«القوس والسهم» يستعرض نتائج المشاركة الآسيوية
29 ديسمبر 2022 15:00

 
دبي (الاتحاد)
يعتزم اتحاد القوس والسهم تنظيم ورشة للمدربين بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي في إطار الجهود التي يضطلع بها للارتقاء باللعبة، وتطوير قدرات الأجهزة الفنية على مستوى المنتخب والأندية، بما يتماشى مع استراتيجية مجلس الإدارة لتنفيذ الخطة المقررة لاستدامة التطور الذي تشهده، والعمل على جميع المعطيات التي ترسخ الأهداف المقررة في السنوات المقبلة.
كما تحرص إدارة المنتخبات الوطنية على تحقيق توجيهات الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد حول تعزيز الاهتمام بفئة الناشئين، وتصميم البرامج الكفيلة باكتشاف مواهبهم وتطوير قدراتهم، بجانب التركيز على توفير أفضل الممارسات التي تمهد الطريق لتحقيق الغايات المطلوبة، بالنظر إلى المستهدفات المقررة ضمن الخطة التي يتبنّى الاتحاد تنفيذها.
وفي السياق قدم البريطاني مايكل بيرت مدرب منتخبنا الوطني تقريره الفني الخاص بالمشاركة في بطولة آسيا للقوس والسهم«المرحلة الثالثة»، إلى لجنة المنتخبات الوطنية برئاسة عادل الحمادي، تمهيداً لدراسة التقرير من جميع جوانبه وذلك للعمل على الجوانب الإيجابية و السلبية التي رافقت المنتخب في البطولة التي أقيمت في نادي الثقة للمعاقين في الشارقة بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 31 دولة، بجانب تقرير المغربي عادل رجا المدير الفني للاتحاد.
وأكد عادل الحمادي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية أن البطولة الآسيوية الأخيرة مثلت إضافة فنية مهمة وكبيرة لمنتخبنا الوطني من خلال الاحتكاك مع أفضل المنتخبات على مستوى القارة، والتجربة العملية للاعبين واللاعبات بمواجهة التحديات القوية مع أفضل العناصر على مستوى العالم، خصوصاً أننا ننظر بقدر كبير من الاهتمام إلى أهمية هذه الأمور في تنمية مهاراتهم وتطوير إمكاناتهم ضمن البرنامج المقرر من الجهاز الفني للوصول بالمنتخب إلى مرحلة المنافسة على أفضل المراكز خلال السنوات المقبلة.
أضاف:«المدرب مايكل بيرت طلب استمرار تدريبات المنتخب في مرحلة ما بعد البطولة، وتمت مراعاة جوانب عدة مرتبطة بالتزام اللاعبين بالدراسة و»الدوام«، واتفقنا على إقامتها في فترة العطلة لمدة 3 أيام حتى يتمكن من تنفيذ البرامج التدريبية وتعزيز جاهزية اللاعبين من جميع الجوانب».
وكشف الحمادي عن برامج زيارات مقترحة لمدرب المنتخب في الفترة المقبلة إلى الأندية، وذلك للقاء مدربيها في إطار التشاور حول أفضل المخرجات التي يمكن أن تسهم في تشارك الرؤى الخاصة بخريطة الطريق التي يعمل عليها للوصول إلى المنجزات الوطنية، والانطلاق من مرتكزات قوية على صلة بالمعطيات المتوافرة لاسيما العناصر الواعدة التي نعول عليها لبناء مستقبل أفضل لهذه اللعبة.
من جانب آخر اختار الاتحاد الآسيوي الحكمة شيخة الخاطري للمشاركة ضمن الكادر التحكيمي في آسيوية تايلاند للقوس والسهم 2023 في نوفمبر المقبل، وذلك تتويجاً للمستوى التحكيمي المتميز لها في البطولة الآسيوية (المرحلة الثالثة)، إذ تعد مشاركتها المرتقبة هي الثانية على مستوى القارة، بجانب تواجدها عربياً في بطولة الأندية التي استضافتها تونس في أكتوبر الماضي.

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