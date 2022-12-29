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الرياضي

الهند تدخل سباق الترشح لاستضافة «أولمبياد 2036»

الهند تدخل سباق الترشح لاستضافة «أولمبياد 2036»
29 ديسمبر 2022 13:30

 
نيودلهي (أ ف ب) 

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تعتزم الهند الترشح لاستضافة الأولمبياد الصيفي لعام 2036، وستعمل جاهداً من أجل الترويج لملفها خلال اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية العام المقبل، وذلك وفق ما أعلن وزير الرياضة أنوراغ ثاكور.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الى ترسيخ مكانة الهند كقوة رياضية عالمية، وأنفقت أموالاً طائلة في البنية التحتية المحلية.
وفي أحمد آباد بولاية غوجارات مسقط رأس مودي، والتي ستكون المدينة الهندية المرشحة لاستضافة الأولمبياد الصيفي، يتواجد أكبر ملعب في العالم وقد افتتح في 2020 وأطلق عليه اسم رئيس الوزراء.
وقال وزير الرياضة ثاكور لصحيفة «تايمز أوف إنديا»: إنه «الوقت المناسب» لبلاده لاستضافة أكبر حدث رياضي في العالم، كاشفاً عن خارطة طريق تحدد مسار أحمد آباد لاستضافة الألعاب ستقدم في اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية في سبتمبر المقبل في مومباي بدعم حكومي كامل.
وحسمت اللجنة الأولمبية الدولية هوية المدن التي ستستضيف النسخ الثلاث المقبلة من الألعاب الأولمبية الصيفية، وهي باريس ولوس أنجليس وبريزبين على التوالي.
وإذا نجح ملف الهند، فستصبح رابع دولة آسيوية تستضيف الألعاب بعد اليابان وكوريا الجنوبية والصين، واستضافت الهند في السابق دورة ألعاب الكومنولث في عام 2010، لكن الحدث شابته اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.
وأعلنت عدة دول أخرى عزمها الترشح لاستضافة أولمبياد 2036 مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية وقطر. 

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