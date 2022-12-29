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الرياضي

رئيس الاتحاد العراقي يطلع على تجهيزات ملاعب «خليجي 25»

رئيس الاتحاد العراقي يطلع على تجهيزات ملاعب «خليجي 25»
29 ديسمبر 2022 13:15


البصرة (وام)
تفقد عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 25 ملعب الميناء الأولمبي، واطلع على آخر الاستعدادات وأعمال الشركة المنفذة لمعالجة الأضواء الكاشفة للملعب.
وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد افتتح «ملعب الميناء الأولمبي» قبل يومين استعداداً لاستضافة مباريات كأس الخليج العربي «خليجي 25»، كما زار رئيس الاتحاد العراقي ملعب البصرة، واطلع على آخر التجهيزات.
وتقام مباريات كأس الخليج العربي على الملعبين، حيث تنطلق الدورة الجمعة المقبل، وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه بمشاركة 8 منتخبات.
وتقام مباريات المجموعة الأولى التي تضم كل من العراق وعمان والسعودية واليمن، على ملعب البصرة الذي يتسع لأكثر من 65 ألف مشجع.. فيما تقام مباريات المجموعة الثانية التي تضم الإمارات والبحرين وقطر والكويت على الملعب الأولمبي، الذي يتسع لأكثر من 30 ألف مشجع.

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