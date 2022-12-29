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51.6 مليون دولار أميركي جوائز بطولة أستراليا المفتوحة

51.6 مليون دولار أميركي جوائز بطولة أستراليا المفتوحة
29 ديسمبر 2022 13:00

 
ملبورن (أ ف ب) 

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ستكون نسخة 2023 من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، قياسية من حيث قيمة الجوائز المالية وفق ما أعلن المنظمون.
وأفاد منظمو البطولة التي تنطلق 16 يناير المقبل، أن الزيادة ستكون بنسبة 3.4 بالمئة من أجمالي الجوائز المالية، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 76.5 مليون دولار أسترالي (51.6 مليون دولار أميركي).
سيحصل كل من الفائزين بلقبي الرجال والسيدات على 2.975 مليون دولار أسترالي، تزامناً مع ارتفاع قيمة الجوائز المالية أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للاعبين واللاعبات الذين لن يصلوا حتى الى النهائي في الفئتين.
وسيحصل كل من ينتهي مشواره عند الدور الأول على 106.250 دولاراً، بزيادة 3.2 بالمئة، بينما سيحصل كل من يصل الى الدور الثاني على زيادة مماثلة لتصل الجائزة إلى 158.850 دولاراً.
وقال مدير البطولة كريج تايلي: إن مجموع جوائز الموسم الصيفي الأسترالي والذي يشمل أحداثاً استعدادية لأولى البطولات الكبرى، مثل النسخة الأولى من كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة، سيتجاوز 100 مليون دولار أسترالي لأول مرة.
وأفاد أنه «من المهم جداً لاستمرار نجاح صيف التنس الأسترالي أن نوفر فرصاً قوية ومهمة وأن نضمن حصول أفضل اللاعبين في العالم على التعويض المادي المناسب».
وتابع «في بطولة أستراليا المفتوحة، قمنا بزيادة أموال الجوائز لكل دور اعتباراً من التصفيات وحتى النهائي، على تكون الزيادات الأكبر في الأدوار الأولى».
ورأى أن «هذه المكافآت الكبيرة تساعد اللاعبين على الاستثمار في حياتهم المهنية... وعلى تهيئة أنفسهم لحصد النجاح على مدار العام».
ارتفعت قيمة الجوائز المالية لبطولة أستراليا المفتوحة بأكثر من 321 بالمئة، أو 58.32 مليون دولار أسترالي، في الأعوام العشرين الأخيرة، بعدما كانت 18.18 مليون دولار أسترالي.

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