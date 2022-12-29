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كأس العام الجديد للبولو بين ليوا والجميرا

كأس العام الجديد للبولو بين ليوا والجميرا
29 ديسمبر 2022 12:45


غنتوت (الاتحاد)
يشهد ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو يوم غد ختام بطولة العام الجديد للبولو، التي ينظمها غنتوت برعاية رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وتجمع المباراة النهائية بين فريقي ليوا والجميرا على كأس النسخة الأولى من البطولة، ويسبق النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمواجهة التي تجمع بين صير بني ياس والمرموم.
وتأتي المباراة النهائية لتكون سيناريو مكرر من الدور الأول الذي حسمه ليوا بالفوز على الجميرا 6-5، ويقود فريق ليوا في النهائي الكسندرا فليزر وعلي المري وريان العجاجي ومارتن ميجيل فيما تضم تشكيلة فريق الجميرا فارس اليبهوني، وياسين شنشال ويوسف بن دسمال واليجيدرو جولاند، ويديرها الحكم ميجيل ديليا.
أما في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيقود فريق صير بني ياس مريم حساني ومصعب الوداوي وناصر الشامسي وأوسكار كولومبريس، فيما تقود فريق المرموم الشيخة علياء آل مكتوم وفهد القبيسي ومحمد خالد وبابلو ويديرها الحكم هوجو بارابوتشي.
وأنهت إدارة النادي كافة الترتيبات لحفل الختام حيث سيتم تتويج الفرق الفائزة والحكام عقب المباراة النهائية، بالإضافة إلى الجوائز الفردية ويتصد قائمة الهدافين في البطولة حتى الآن علي المري لاعب فريق ليوا برصيد 8 أهداف وينافسه يوسف بن دسمال لاعب الجميرا برصيد 7 أهداف متساويا مع محمد خالد لاعب فريق المرموم محمد خالد.
كانت إدارة النادي قد نظمت البطولة بمستوى معدل للهانديكاب أقل من 4 جول بهدف صقل خبرات اللاعبين وتطور مستوى المواطنين في مثل هذه البطولات التي تشجع على توسيع القاعدة.

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