«دبي الرياضي» واتحاد الهوكي يبحثان التعاون المشترك



دبي (الاتحاد)

بحث مجلس دبي الرياضي مع اتحاد الهوكي سبل التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير رياضة الهوكي وتعزيز ممارستها في الدولة، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعبدالله الدح رئيس اتحاد الهوكي، وخالد مراد أمين عام الاتحاد، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس وأحمد سالم مدير إدارة التطوير الرياضي، وأحمد إبراهيم مدير قسم الفعاليات المجتمعية، وعمر الكندي أخصائي أول فعاليات مجتمعية، فيما ضم وفد اتحاد الإمارات للهوكي كل من عبدالله سلطان، وخالد الضنحاني، وأحمد السويدي، ومنذر المزكي.

وأكد حارب حرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع المؤسسات الرياضية والاتحادات الوطنية لتعزيز مكانة الرياضة في الدولة والمساهمة في تطويرها على المستوى العالمي، انطلاقًا من دعم ورعاية القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي والمكانة التي تحتلها الرياضة في حركة المجتمع وفي الحياة اليومية لجميع أفرادها، وقال: «تتوفر في الدولة كافة الإمكانيات والبنية التحتية المتميزة التي يمكن استثمارها بامتياز لصناعة الأبطال، ولدينا أجيال من الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة وتطوير هذا القطاع المهم، لذلك تتوحد رؤيتنا وجهودنا لتحقيق هدف واحد لتكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم، وسنعمل على تقديم كل الدعم لإنجاح مساعي الاتحاد في نشر وتعزيز ممارسة هذه الرياضة المهمة».

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون لنشر ثقافة ممارسة رياضة الهوكي بالدولة في سبيل الوصول إلى تكوين منتخبات وطنية في رياضة الهوكي يمكنها تمثيل الدولة في المحافل الرياضية، وذلك من خلال إنشاء أكاديميات للهوكي في دبي، وتنظيم دورات تدريبية للحكام والمدربين وطلاب المدارس، والتعاون مع مجلس دبي الرياضي لتطوير هوية شاملة للاتحاد، كما تم بحث إمكانية استضافة مجمع حمدان الرياضي لبطولات هوكي دولية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وفي ختام اللقاء اصطحب سعيد حارب وفد الاتحاد في جولة بأروقة المجلس وقدم شرحًا عن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، كما تم التعرف على عمل الإدارات المختلفة بالمجلس وميدان الابتكار ومركز إقامة المؤتمرات الصحفية وغيرها من أقسام المجلس المتنوعة، والتقط الطرفان الصور التذكارية.