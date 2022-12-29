الجمعة 30 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مبابي: لن أتخطى خسارة نهائي كأس العالم قريباً

مبابي: لن أتخطى خسارة نهائي كأس العالم قريباً
29 ديسمبر 2022 11:46


برلين (د ب أ)
أكد كيليان مبابي أنه لن يتخطى سريعا هزيمة منتخب فرنسا أمام نظيره الأرجنتيني في نهائي مونديال قطر 2022، لكنه يركز حاليا على مسيرته مع باريس سان جيرمان. ورغم تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية لكأس العالم، خسرت ديوك فرنسا أمام التانجو الأرجنتيني بركلات الجزاء الترجيحية. 

وسجل مبابي هدف فوز متأخر لفريقه على سترابورج في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1/2 لصالح سان جيرمان رغم طرد البرازيلي نيمار بعد ساعة من اللعب. 

أخبار ذات صلة
«أسطورة بيليه» تبدأ بـ «مشهد بكاء»!
مبابي يفوز على ستراسبورج في ليلة «طرد نيمار»

وقال مبابي: «شخصيا لن أهضم الأمر أبدا، ولكن فريقي ليس مسؤولا عن هذا الإخفاق مع المنتخب الوطني، أحاول العودة بطاقة إيجابية». وأضاف «حاولت أن أدفع فريقي، ونأمل أن نواصل موسمنا دون هزيمة، إنها كأس العالم، النادي ليس له أي شأن بهذا الأمر». 

وتعهد مبابي بمواصلة الالتزام ناحية فريقه ومنتخب بلاده، قائلا «هذه الرسالة بسيطة، إنها تظهر أنه بصرف النظر عما يحدث مع المنتخب الوطني، فإن باريس سان جيرمان مختلف، مازلت مصمما على إعادة كافة الألقاب إلى العاصمة».

مبابي
كيليان مبابي
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
كأس العالم
منتخب فرنسا
منتخب الأرجنتين
آخر الأخبار
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
دنيا
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
27 ديسمبر 2022
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
دنيا
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
27 ديسمبر 2022
بايدن يوقع قانون الموازنة يتضمنها مليارات الدولارات لأوكرانيا
عربي ودولي
بايدن يوقع قانون الموازنة يتضمنها مليارات الدولارات لأوكرانيا
اليوم 17:14
إيقاف 11 لاعباً بعد مشاجرة!
الرياضي
إيقاف 11 لاعباً بعد مشاجرة!
اليوم 16:41
بوتين يدعو نظيره الصيني إلى زيارة موسكو العام المقبل
عربي ودولي
بوتين يدعو نظيره الصيني إلى زيارة موسكو العام المقبل
اليوم 16:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©