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جوارديولا: هالاند لم يصل لأفضل مستوياته

جوارديولا: هالاند لم يصل لأفضل مستوياته
29 ديسمبر 2022 11:44

 
لندن (د ب أ)
قال بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إن إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق، لم يعد لأفضل مستوياته رغم أنه سجل هدفين في المباراة التي فاز فيها الفريق على ليدز يونايتد 3 / 1 بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن هالاند سجل هدفين في الشوط الثاني، بعد أن سجل رودري هدف التقدم لمانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ورغم الهدف المتأخر الذي سجله باسكال ستروجيك، لفريق ليدز، إلا أنه لم يكن هناك أي شك في أن مانشستر سيتي سيفوز باللقاء. وحتى الآن سجل المهاجم النرويجي هالاند 26 هدفا في 20 مباراة مع مانشستر سيتي في كل المسابقات منذ انتقاله هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، بما في ذلك 20 هدفا في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي. 

وقال جوارديولا، الذي صعد فريقه للمركز الثاني بجدول الترتيب وقلص الفارق بينه وبين المتصدر أرسنال إلى خمس نقاط:«أضاع فرصا، ولكن الأرقام استثنائية». وأضاف:«هو تهديد مذهل لنا، ويتواجد دائما في الأماكن الصحيحة في الوقت المناسب، جيد للغاية».
وأكد:«أعتقد أنه لم يصل لأفضل مستوياته بسبب الإصابة، أن يحرك جسده الضخم ليس بالأمر السهل بالنسبة له، ولكن كلما لعب دقائق أكثر كلما أصبح أفضل». 

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وقال جوارديولا إن هالاند لم يتعاف تماما من إصابة في القدم، التي تعرض لها في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام فريقه القديم في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر الماضي. وأضاف: «لدي شعور بأنه لم يصل لأفضل مستوياته. إنها مسألة وقت. إنه يشكل دائما تهديدا كبيرا للمنافسين، مازلت أكثر من راضي عن أدائه، ولكن النصف الأول من الموسم كان أكثر حسما. إنه يتحسن، لاعب محترف مذهل. يهتم بجسده وعقله».

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