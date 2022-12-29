«الملك» الأكثر حصداً للنقاط في دورينا خلال 2022



مراد المصري (دبي)

مع الاقتراب من إسدال الستار على عام 2022، يتبادر إلى الذهن من هو الفريق الأكثر حصداً للنقاط في دوري أدنوك للمحترفين، الذي شهد إقامة 26 جولة خلال هذه السنة الميلادية، بواقع 14 جولة من الموسم الماضي «الجولة 13 من الدور الأول و13 جولة في الدور الثاني» و12 جولة في الدور الأول من هذا الموسم حتى الآن.

الجواب هو الشارقة الذي يتصدر حالياً ترتيب الدوري، بتحقيق 61 نقطة تحت قيادة مدربه الروماني كوزمين أولاريو، 35 نقطة في مباريات الموسم الماضي خلال السنة الميلادية الحالية و26 في هذا الموسم.

وجاء ثانياً الوحدة ب 55 نقطة (32 و23)، فيما جاء ثالثاً العين الذي توج باللقب في العام الماضي، وحصد 35 نقطة مطلع العام الجاري، قبل أن تأتي بدايته بأداء أقل في مباريات الموسم الحالي بجمعه 19 نقطة، ليكون مجموع «الزعيم» 54 نقطة.

وجاء الجزيرة رابعاً في هذه القائمة، بتحقيقه 48 نقطة (25 و23)، ثم شباب الأهلي خامساً بمجموع 47 نقطة (22 و25).

وسجل عجمان حضوراً بارزاً بكونه سادس أكثر من حقق نقاطاً هذا العام في الدوري، بجمعه 43 نقطة، منها 23 نقطة مطلع هذا الموسم، و20 من مباريات الموسم الماضي مطلع العام الجاري.

وجاء خلفه سابعاً الوصل برصيد 41 نقطة (19 و22)، وبالمركز الثامن كان بني ياس بمجموع 31 نقطة (16 و15)، وتاسعاً خورفكان برصيد 28 نقطة (13 و15)، ثم عاشراً اتحاد كلباء برصيد 27 نقطة (10 و17).

واكتفى النصر بالمركز الحادي عشر بتحقيقه 22 نقطة فقط هذا العام، بواقع 15 نقطة ثم 7 نقاط، يليه بالمركز الثاني عشر الظفرة برصيد 19 نقطة.

وعلى صعيد الفرق الصاعدة والهابطة في الدوري، والتي خاضت عدد أقل من المباريات، كان البطائح أكثر من جمع 13 نقطة، يليه العروبة 11 نقطة، الإمارات 8 نقاط ودبا الفجيرة 4 نقاط.