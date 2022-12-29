مبابي يفوز على ستراسبورج في ليلة «طرد نيمار»



باريس (د ب أ)

عزز باريس سان جيرمان صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا 2 / 1 على ضيفه ستراسبورج مساء امس في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز أجاكسيو 1 / صفر على ضيفه آنجيه، وموناكو على مضيفه أوكسير 3 / 2، وليل على مضيفه كليرمون 2 / صفر، وليون على مضيفه ستاد بريست 4 / 2، في حين تعادل تروا مع ضيفه نانت بدون أهداف.

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان، الذي خاض لقائه الأول بعد استئناف المسابقة فعالياتها بعد توقفها لمدة شهر ونصف الشهر تقريبا بسبب مباريات كأس العالم في قطر، إلى 44 نقطة في الصدارة، محققا انتصاره الـ 14 في البطولة هذا الموسم والسادسة على التوالي.

في المقابل، توقف رصيد ستراسبورج، الذي نال خسارته السابعة مقابل فوز وحيد و8 تعادلات، عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير). وافتتح سان جيرمان التسجيل عن طريق ماركينيوس في الدقيقة 14، لكن اللاعب ذاته أدرك التعادل لمصلحة ستراسبورج بهدف عكسي سجله في مرماه في الدقيقة 51 وازدادت الأمور صعوبة على سان جيرمان، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد نجمه البرازيلي نيمار في الدقيقة 63 لحصوله على الإنذار الثاني.

وتحدى فريق العاصمة الفرنسية النقص العددي في صفوفه، بعدما أحرز النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي هدف الفوز الثمين في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء. وعاد موناكو إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلة الماضية بالبطولة، بعدما اقتنص فوزا مثيرا 3 / 2 من ملعب مضيفه أوكسير، وارتفع رصيد موناكو، الذي حقق فوزه التاسع مقابل 3 تعادلات و4 هزائم في البطولة هذا الموسم، إلى 30 نقطة في المركز الخامس، في حين توقف رصيد أوكسير عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع). وبادر أوكسير بالتسجيل عبر مباي نيانج في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل وسام بن يدر لمصلحة موناكو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء أيضا. وفي الشوط الثاني، أحرز اللاعب الصاعد إليس بن صغير الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 58، لكن النيران الصديقة منحت التعادل لأوكسير، عقب تسجيل يوسف فوفانا لاعب موناكو هدفا عكسيا لأصحاب الأرض في الدقيقة 68 وواصل بن صغير تألقه في المباراة، عقب إحرازه الهدف الثالث لموناكو وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85، ليمنح النقاط الثلاث للفريق الضيف. ويأتي هذا الفوز، ليصالح موناكو جماهيره مع استئناف المسابقة التي توقفت قرابة شهر ونصف الشهر بسبب نهائيات كأس العالم بقطر، بعدما أصيبت بالإحباط من خسارة الفريق بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه أولمبيك مارسيليا في لقائه الماضي بالبطولة. وعمق أجاكسيو جراح ضيفه آنجيه في المسابقة، بعدما تغلب عليه 1 / صفر.