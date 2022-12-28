«مونديال القدرة» يستعرض خطط وترتيبات الاستضافة

أبوظبي (وام)

استعرضت اللجنة العليا المنظمة لـ«مونديال القدرة»، خلال اجتماعها الثاني برئاسة اللواء دكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العالمية، بقرية بوذيب العالمية في منطقة الختم، جميع الأمور المتعلقة باستضافة الحدث العالمي، والذي سيقام لمسافة 160 كلم «3 نجوم»، بقرية بوذيب في 25 فبراير المقبل.

وتم، خلال الاجتماع، الاطلاع على الملفات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض تفاصيل عمل اللجان الفرعية، حيث تم عرض خطة الصحة والسلامة، وبرامج حفلي الافتتاح والختام، والفعاليات المصاحبة، واحتياجات قرية بوذيب من حيث التشجير والتزيين، وخطة الفحص البيطري، وشحن الخيول، والحجر البيطري، وجرى اتخاذ التوصيات المناسبة.

حضر الاجتماع من مسؤولي اللجان الفرعية، أحمد محمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية والسباق، مدير البطولة، وعبد الله النقبي، مدير إدارة التسويق والفعاليات بالاتحاد، رئيس لجنة الافتتاح والختام، رئيس اللجنة الإعلامية، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، رئيس لجنة الفعاليات، ومحمود زيود، رئيس اللجنة القانونية، والدكتور علي الطويسي، رئيس اللجنة البيطرية، وياسر عبادة، رئيس اللجنة المالية، وسلطان الحوسني، رئيس لجنة المشتريات، ومعاذ العقربي، السكرتير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

وقام رئيس وأعضاء اللجنة قبل الاجتماع بجولة تفقدية لمرافق القرية، يرافقهم عدد من أعضاء اللجان العاملة في بطولة العالم، حيث وقفوا على الترتيبات التي تمت خلال الفترة الماضية، وسير العمل وفق الخطط الموضوعة للتنفيذ، وتم التعرف على وتيرة العمل من أجل الوصول إلى اكتمال جميع التجهيزات، وفق المدة الزمنية المحددة لاستضافة البطولة العالمية.

وتضم اللجنة العليا لمونديال القدرة التي اعتمد تشكيلها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة: اللواء دكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق «رئيساً»، وكلاً من سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة، والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة، والدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، ويعقوب السعدي، مدير قنوات أبوظبي الرياضية، والعميد دكتور جاسم إبراهيم المنصوري، المنسق العام للجان «أعضاء».